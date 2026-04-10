Impulsan empresarios campaña digital para atraer turismo al sur del estado

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CHETUMAL.- Ante la ausencia de una estrategia sólida de promoción turística por parte de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, empresarios locales pusieron en marcha la campaña “Descubre el Sur”, una iniciativa digital que busca posicionar a Chetumal y sus alrededores como destinos atractivos para visitantes.

El regidor del Ayuntamiento, Gustavo Pech, informó que este proyecto se desarrolla en coordinación con la asociación Descubre el Sur, encabezada por la empresaria hotelera Débora Ángulo, con el objetivo de ampliar el alcance de la promoción turística hacia estados como Yucatán, Campeche y la zona norte de Quintana Roo.

Explicó que la estrategia no solo busca incrementar la afluencia en temporadas vacacionales, sino mantener un flujo constante de visitantes durante todo el año.

Pech destacó que el sur del estado cuenta con atractivos naturales diferenciados, como los destinos de Huay-Pix y Xul-Há, además de la capital Chetumal, que ofrecen lagunas aptas para nadar, así como actividades recreativas como kayak, paseos en lancha y cercanía con zonas arqueológicas.

La plataforma digital permite a los usuarios consultar información sobre hospedaje, restaurantes, transporte y experiencias turísticas, facilitando la planeación de estancias en la región, un esfuerzo que —señaló— no ha sido impulsado de manera suficiente por las autoridades municipales.

Asimismo, detalló que el proyecto contempla la instalación de pantallas informativas en puntos estratégicos, como terminales aéreas, estaciones del Tren Maya y centrales de autobuses, con el fin de que los visitantes puedan conocer la oferta turística disponible al momento de arribar a la zona.

Finalmente, indicó que esta iniciativa busca fortalecer la presencia del sur de Quintana Roo en el mapa turístico nacional, destacando su riqueza natural y la diversidad de experiencias que ofrece.