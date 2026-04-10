Caída del turismo de Belice en Chetumal enciende alertas

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CHETUMAL.- La disminución en la llegada de turistas provenientes de Belice ha comenzado a impactar la economía de la capital del estado, advirtió el vicepresidente de Promoción Turística de la Canaco, José Maccliberty, quien urgió a eliminar obstáculos para el ingreso a México y fortalecer estrategias que incentiven la permanencia de visitantes.

El representante empresarial señaló que este mercado ha sido históricamente uno de los principales motores económicos de Chetumal; sin embargo, en los últimos años se ha registrado una caída considerable en su afluencia.

Explicó que, aunque aún se observa la llegada de visitantes, la menor presencia en comercios, servicios médicos y restaurantes refleja una reducción en el consumo, lo que evidencia la magnitud del problema.

Maccliberty atribuyó esta situación, en gran medida, a las dificultades y costos para ingresar al país, lo que ha limitado la movilidad de los turistas beliceños, quienes anteriormente transitaban con mayor facilidad entre ambos territorios.

Añadió que actualmente muchos de estos visitantes utilizan Chetumal únicamente como punto de paso hacia otros destinos como Mérida, sin generar una derrama económica significativa en la ciudad, lo que incrementa la preocupación del sector.

Asimismo, consideró necesario reforzar la imagen del destino, ante las percepciones de inseguridad que han surgido entre la población beliceña, derivadas de hechos delictivos y alertas difundidas en redes sociales.

Entre estos casos, mencionó el secuestro de tres estudiantes de Belice que acudieron a una celebración en la ciudad, lo cual ha influido negativamente en la confianza hacia el destino.

No obstante, insistió en que la baja en el turismo no se explica únicamente por la inseguridad, sino principalmente por las restricciones de acceso que enfrentan los visitantes.

Finalmente, informó que la Canaco trabaja en el diseño de estrategias para recuperar la afluencia turística en la zona sur del estado y reactivar la economía local.