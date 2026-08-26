Impulsan Mara y Verónica Lezama la economía comunitaria con 47 proyectos productivos

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CHETUMAL.- Para lograr prosperidad compartida, así como construir familias y comunidades más autosuficientes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa entregaron insumos para 47 proyectos de 6 municipios de la Estrategia Integral de Asistencia Social y Desarrollo Comunitario 2026.

Durante un magno evento realizado en el pabellón de usos múltiples del Parque Quintana Roo, se entregaron herramientas e insumos para fortalecer proyectos de bordado, costura y urdido de hamacas; cultivo apícola; gallinas de doble propósito; panadería y repostería; granjas de cerdos y ovinos, así como huertos.

La Gobernadora destacó que estos insumos, con el apoyo y respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se entregan de forma directa y en sus comunidades, objetivo de este gobierno diferente, de la cuarta transformación. “Aquí nos interesa la gente, el pueblo. Ahí donde antes no llegaba nada hoy llegamos de manera directa. Somos un gobierno honesto” expresó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama deseó a las y los beneficiarios que estos insumos generen bienestar en la casa, en la mesa, en la comunidad.

Con el objetivo de impulsar alternativas productivas y fortalecer la economía de las familias, este año la Estrategia Integral beneficia a 729 personas. De ellas, 624 participan en 47 proyectos comunitarios de 39 localidades, mientras que 105 personas corresponden a siete localidades de nueva apertura en 2026, con presencia en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas.

Como parte de esta estrategia, también se desarrollan 50 capacitaciones en 46 localidades, enfocadas en temas como empoderamiento de mujeres productoras, comercialización de productos, administración de proyectos, gestión comunitaria y bienestar común, salud comunitaria, autogestión y participación social.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, destacó que cuando una comunidad se organiza, aprende y recibe las herramientas necesarias para salir adelante, estamos construyendo bienestar desde las propias familias. “En el DIF Quintana Roo queremos que cada proyecto se convierta en una oportunidad para crecer, generar ingresos y construir un mejor futuro para nuestras comunidades”, destacó.

La presidenta honoraria señaló que detrás de cada proyecto existen mujeres, hombres y familias que ponen su trabajo, conocimiento y esfuerzo para transformar su realidad, por lo que el acompañamiento institucional busca fortalecer sus capacidades y reconocer el potencial que existe en cada comunidad.

En el evento estuvieron presidentas y presidentes municipales; presidentas honorarias de los DIF municipales; así como beneficiarias y beneficiarios.