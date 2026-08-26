Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad a candidatos presidenciales y gobernadores

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura deberán acreditar que únicamente cuentan con la nacionalidad mexicana.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta busca impedir que personas con doble o múltiple nacionalidad puedan ocupar la titularidad del Ejecutivo federal o de los gobiernos estatales, como una medida para “cerrar la puerta al injerencismo”.

Sheinbaum informó que instruyó a Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, y a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, para elaborar la iniciativa que posteriormente será enviada al Congreso de la Unión.

La presidenta argumentó que actualmente existe un periodo de mayor injerencia internacional y consideró necesario reforzar las disposiciones relacionadas con quienes pueden ocupar los principales cargos ejecutivos del país.

“Hay presidentes, recientemente elegidos en otros países, que tienen doble nacionalidad. Entonces, yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo en que para ser presidente de México o presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano”, señaló.

La misma condición, agregó, debería aplicarse a quienes pretendan encabezar los gobiernos estatales, al considerar que la responsabilidad de esos cargos está directamente relacionada con la defensa de los intereses nacionales.

“Para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria. Cuando tienes doble nacionalidad, pues te identificas con dos naciones”, sostuvo.

Sheinbaum aclaró que la propuesta no pretende restringir que los ciudadanos mexicanos puedan contar con dos o incluso tres nacionalidades, sino establecer una condición específica para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura.

“Muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad. Es factible. El asunto es si quieres ser presidente o quieres ser gobernadora o gobernador”, explicó.

La mandataria confirmó que la iniciativa ya se encuentra en proceso de elaboración y adelantó que su discusión en el Congreso permitirá conocer la posición de las distintas fuerzas políticas.

“Sí vamos a enviar la iniciativa. Ayer le pedí a Luisa María que lo revisara y con el ministro Zaldívar lo están revisando, ya lo están redactando y la vamos a enviar para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién en contra”, manifestó.

Al ser cuestionada sobre si la modificación constitucional pretende cerrar una posible vía de injerencia extranjera en las decisiones políticas del país, Sheinbaum respondió: “Sí, así de claro”.

De prosperar la iniciativa, la nacionalidad mexicana exclusiva se convertiría en un requisito constitucional para quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o alguno de los gobiernos estatales.