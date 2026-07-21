Inaugura Mara en Chetumal la primera pista certificada de atletismo de la Península

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CHETUMAL.- La primera y única pista certificada de atletismo en Quintana Roo y a nivel península fue inaugurada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa en la Unidad Deportiva Bicentenario de la capital del estado, la ciudad de Chetumal que recobra su brillo y esplendor.

En medio de un magno evento, en el que corrió la primera competencia de 100 metros, la titular del Ejecutivo hizo un amplio reconocimiento a las empresarias y empresarios que, junto con la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ) y el Gobierno del Estado, hicieron posible que el programa federal del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento (EFIDEPORTE), se aplicara por primera vez en Quintana Roo.

Con un monto superior a los 85 millones de pesos, la cifra más alta otorgada en la historia de este programa federal, se trabajó también en obras que fueron entregadas en el marco de la inauguración de la pista de atletismo con estándares internacionales y que fue puesta por la empresa MONDO, la misma que instaló la pista de los Juegos Olímpicos en París 2024.

Además, se construyó el segundo edificio del CEDAR Chetumal, con 30 nuevas habitaciones equipadas, individuales, con aire acondicionado, cama y espacios de estudio para cada uno de los deportistas; la rehabilitación del gimnasio de halterofilia con nuevo equipo especializado, y la modernización de la alberca semiolímpica, con nuevos sistemas de filtrado, calentamiento y equipamiento deportivo.

“Hoy entregamos esta obra, pero no es una más, estamos cumpliendo un compromiso, el de devolverle el brillo a nuestra capital, a este municipio”, expresó Mara Lezama al informar que a la fecha se han invertido 172 millones de pesos en infraestructura deportiva, nada más en la capital.

Al dirigirse a los y las atletas, Mara Lezama invitó a hacer suya esta pista, que pasen mucho tiempo en ella para poder lograr las victorias y que sea un paso más hacia el futuro que van a construir.

“Pueden contar con este gobierno humanista con corazón feminista que cree en el deporte, que vamos a seguir invirtiendo en el deporte y sólo les pido a las chavas y los chavos que no sucumban a las acciones o las actitudes autodestructivas, que construyan y que extiendan sus alas con un futuro de paz, con un futuro de éxito y con un futuro de felicidad”, pidió.

Fueron 9 empresas las que se sumaron para el beneficio del deporte quintanarroense: BP Promotions, S.A. de C.V. (Grupo Piñero), Experiencias Xcaret Hoteles, S.A.P.I. de C.V. (Grupo Xcaret), Ocean By H10 Hotels, Solar Chaca S.A. de C.V. (Riu Hoteles), Vivo Desarrollo S.A.P.I. de C.V. (Grupo Vivo), ABT3, S.A. de C.V. (Grupo Mera), Aeropuerto de Cancún S.A. de C.V., Cancún Airport Services S.A. de C.V.; y Promociones Turísticas Mahahual S.A. de C.V.

“Al hacer entrega de esta obra, hoy se demuestra que cuando el sector privado y el gobierno trabajan de la mano, se logran grandes transformaciones para beneficio de las y los quintanarroenses; podemos decir con orgullo que este proyecto ya es una realidad y fortalece el presente y el futuro del deporte en Quintana Roo”, comentó Jacobo Arzate Hop, presidente de la CODEQ.

A nombre de los y las atletas, Valentina Matos Hernández, bicampeona nacional de halterofilia de la Olimpiada CONADE, expresó el agradecimiento y señaló que en esta acción no solo se transforma un espacio, sino que abre puertas para que más niñas, niños, jóvenes y atletas de alto rendimiento puedan entrenar en un lugar digno, seguro y súper adecuado.

Además de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, estuvieron en esta inauguración la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el subcampeón de Tiro Deportivo de la Olimpiada Nacional 2026, Jesús Fernando Ucán Yah; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eric Arcila Arjona, así como representantes de las empresas que contribuyeron en el proyecto.