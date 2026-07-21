Estefanía Mercado inaugura el curso de verano Baaxlo’ob Paalalo’ob “Deportilandia 2026” en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de promover la activación física, la sana convivencia y el desarrollo integral de la infancia durante el periodo vacacional, la presidenta municipal Estefanía Mercado inauguró este lunes el curso de verano Baaxlo’ob Paalalo’ob “Deportilandia 2026”, con la participación de 320 niñas y niños.

Durante el arranque del programa, realizado en el Poliforum, de la Unidad Deportiva Playa del Carmen, donde estuvo acompañada por el regidor Saúl Barbosa, la Alcaldesa invitó a las y los participantes a aprovechar el curso para convivir, practicar deporte y disminuir el tiempo frente a dispositivos electrónicos.

“¿A poco no va a estar padre dejar tantito la tecnología, el celular y el iPad?”, expresó Estefanía Mercado al dirigirse a las y los integrantes del curso y a sus familias.

También exhortó a niñas y niños a respetar a sus instructores y disfrutar de las actividades programadas, entre las que se encuentran fútbol, básquetbol y natación, además de dinámicas recreativas orientadas al fortalecimiento de valores y habilidades sociales.

En el acto inaugural, el director general del Instituto del Deporte, Alberto López Castro, informó que en esta edición participan 260 menores de Playa del Carmen y 60 de Puerto Aventuras, quienes serán atendidos por 30 monitores previamente capacitados con el apoyo de Protección Civil, el DIF y otras dependencias municipales.

El funcionario municipal, señaló que el personal recibió capacitación para garantizar la atención y seguridad de las y los participantes durante el desarrollo del curso, que concluirá el 31 de julio.

Durante el evento, al que acudieron padres de familia, la presidenta municipal Estefanía Mercado entregó de manera simbólica uniformes a niñas y niños, así como a instructores del tradicional curso de verano Baaxlo’ob Paalalo’ob “Deportilandia 2026”.