Inaugura Mara Lezama la Casa del Estudiante de Chetumal

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CHETUMAL.- Los y las estudiantes quintanarroenses del sur del estado tienen ya una nueva Casa del Estudiante para que nadie tenga que abandonar sus estudios por falta de oportunidades, misma que les entregó la gobernadora Mara Lezama Espinosa con el objetivo de fortalecer la permanencia educativa y acompañar a quienes construyen su futuro desde las aulas.

Durante el evento, Mara Lezama, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; la directora del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Alma Alvarado Moo, así como autoridades e invitados, develaron la placa conmemorativa y recorrieron las instalaciones rehabilitadas, así como el nuevo edificio de dormitorios destinado a mujeres jóvenes.

“En este gobierno diferente la historia de cada alumno, alumna, sí nos importa. No andamos viendo cómo hacemos cochupo, de donde sacamos lana; somos un gobierno que no improvisa y que hace obras que transforman vidas, con transparencia total y procurando que el dinero del pueblo regrese al pueblo, cerrando brechas de desigualdad”, expresó la titular del Ejecutivo.

Después de la inauguración y la entrega de credenciales, la gobernadora Mara Lezama exhortó a los y las estudiantes cristalizar sus sueños, culminen una carrera y que abracen un futuro mejor, alejados de las conductas autodestructivas, de las violencias y sean inmensamente felices.

Esta obra representa una inversión acumulada de 24 millones 509 mil 200 pesos, destinados a rehabilitación, construcción y equipamiento, permitiendo ampliar la capacidad de atención de 120 a 134 estudiantes jóvenes provenientes de distintas comunidades de Quintana Roo.

Las nuevas instalaciones contemplan dormitorios completamente equipados, espacios accesibles para personas con discapacidad motriz, áreas de atención nutricional y psicológica, rehabilitación de espacios comunes, así como la construcción de un nuevo edificio destinado a fortalecer las condiciones de estancia para las juventudes beneficiarias, explicó el secretario de Obras Públicas, Rafael Lara Díaz.

Después de más de 20 años de abandono, la Casa del Estudiante, antes conocida como Albergue Estudiantil, renace como un espacio digno, seguro y funcional para las juventudes quintanarroenses.