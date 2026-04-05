Inaugura Mara Lezama tienda artesanal en el Fuerte de San Felipe de Bacalar

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BACALAR.- Para que las artesanas y los artesanos de distintas comunidades tengan un sitio adecuado para promover y comercializar sus obras de arte, la gobernadora Mara Lezama inauguró la primera tienda artesanal estatal Caribe Mexicano “Maya Há” en el Fuerte de San Felipe de Bacalar.

Durante el corte del listón, la gobernadora destacó que este nuevo punto de venta, ubicado frente a la Laguna de los Siete Colores, representa una oportunidad para que visitantes nacionales e internacionales adquieran productos auténticos que reflejan la identidad cultural de Quintana Roo.

“Es una nueva puerta para que quienes llegan a este extraordinario lugar puedan adquirir verdaderas obras de arte, producto de las manos mágicas de nuestras maestras y maestros artesanos”, expresó, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, y del presidente José Alfredo Contreras Méndez.

Esta tienda artesanal Caribe Mexicano abrirá de 9 de la mañana a 7 de la noche, de martes a domingo, considerando que los museos descansan los lunes. Habrá artesanías de 16 comunidades de los 11 municipios, tradicionales, de innovación e híbridas.

Por su parte, la titular del Instituto de la Cultura y las Artes, Lilián Villanueva, subrayó que la tienda permitirá la comercialización sin intermediarios, garantizando que las ganancias lleguen directamente a los creadores y sus familias.

Detalló que en este espacio se ofertan productos como piezas de madera, bejuco, bordados tradicionales, macramé, bolsas de palma y joyería elaborada con madera y conchas marinas. Asimismo, adelantó que este proyecto contempla la apertura de más tiendas en puntos estratégicos, culturales y turísticos de la entidad.

A las artesanas y artesanos presentes, Mara Lezama les dijo que la conectividad de Bacalar, impulsada por la cercanía de una estación del Tren Maya, facilitará la llegada de más visitantes a la zona, para que lleguen a disfrutar de estas bellezas y se lleven consigo un poco de nuestras tradiciones ancestrales.

Finalmente, invitó a turistas y locales a visitar este nuevo espacio y a disfrutar de la riqueza natural, gastronómica y cultural de Bacalar, destacando que cada pieza artesanal representa “historia, conocimiento vivo y tradición que se transmite de generación en generación”.

También estuvo presente el subsecretario de Turismo, Andrés Aguilar Becerril, así como artesanas y artesanos de X-Pichil, X-Yatil, Buenavista, Bacalar y Huay Pix.