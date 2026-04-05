Gobierno de Estefanía Mercado garantiza seguridad en playas y eventos

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de las acciones impulsadas por el gobierno de Playa del Carmen que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de vigilancia y apoyo en playas, zonas turísticas, en el marco del Plan de Acción Semana Santa 2026.

Estas acciones forman parte de una estrategia interinstitucional orientada a garantizar la seguridad, movilidad y atención de la ciudadanía y visitantes durante el periodo vacacional, mediante la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, Fiscalía General del Estado, así como dependencias municipales como Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, y Cruz Roja.

Como parte de este operativo, se cuenta con un despliegue aproximado de 500 elementos policiales de distintas áreas y 95 unidades operativas, distribuidos en playas, zonas de alta afluencia, colonias y corredores turísticos.

En este contexto, la Dirección de Tránsito y Vialidad implementó dispositivos de control vehicular en las zonas donde se desarrollaron las actividades, con el objetivo de mantener el orden y prevenir incidentes viales durante el paso de contingentes y asistentes.

De manera simultánea, la Policía Turística reforzó la presencia preventiva en playas, brindando orientación a visitantes nacionales e internacionales y atención inmediata ante cualquier eventualidad.

El operativo tiene como finalidad salvaguardar la integridad de la población, mantener el orden público y garantizar que las actividades propias de la temporada se desarrollen en un entorno seguro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y hacer uso responsable del número de emergencias 911.