Inaugura Sheinbaum Aduana de Nuevo Laredo; destaca papel estratégico

NUEVO LAREDO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la nueva Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las obras estratégicas más relevantes del país en materia de comercio exterior, seguridad nacional y soberanía, acompañada por autoridades federales y estatales.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que las aduanas son infraestructura clave para el desarrollo con bienestar, al tiempo que cumplen un papel central en la seguridad pública y la protección del país.

“Las aduanas representan seguridad, garantizan la seguridad nacional y también representan desarrollo con bienestar. Son instalaciones sumamente estratégicas para México”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como entidad separada del Servicio de Administración Tributaria (SAT), responde a la creciente importancia de estos puntos de control en el contexto económico y geopolítico actual, particularmente en la frontera norte.

En este marco, el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, señaló que la puesta en marcha de esta nueva aduana representa un avance decisivo en el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, al consolidar espacios donde no solo se revisan mercancías, sino donde se protege la soberanía y se ordena el comercio exterior.

“Las aduanas son mucho más que puntos de revisión. Son espacios estratégicos donde se cuida al país y se garantiza un comercio ordenado. Esta obra es resultado de la visión y el impulso del Gobierno de México”, expresó.

Marín Mollinedo resaltó que Nuevo Laredo es el principal nodo terrestre de intercambio comercial entre México y Estados Unidos, lo que convierte a esta aduana en un punto neurálgico para la economía nacional, y reiteró el compromiso de la agencia de operar con honestidad, profesionalismo y eficiencia.

La nueva infraestructura permitirá modernizar procesos, agilizar el flujo de mercancías, mejorar la trazabilidad y reforzar los controles de seguridad, en una región que concentra una parte sustancial del comercio exterior del país.

En el acto también participaron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quienes coincidieron en que esta obra fortalece la capacidad operativa del Estado mexicano en una de las zonas más estratégicas de la frontera norte.