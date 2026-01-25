Playa del Carmen lidera implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica en QRoo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal encabezado por la presidenta Estefanía Mercado se consolidó como el municipio con mayor avance en la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, al alcanzar un 72.32 por ciento de adopción, de acuerdo con la segunda medición presentada por especialistas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al mando del almirante Julio César Gómez Torres, colocándolo como número uno en el estado y referente para otros municipios.

Durante la presentación de resultados, Estefanía Mercado subrayó que el liderazgo de Playa del Carmen en materia de seguridad no sólo responde a la inversión histórica en equipamiento —casi 500 patrullas y un helicóptero—, sino principalmente a la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

“Nada de este equipamiento serviría sin coordinación. Todo el apoyo que nos ha brindado la gobernadora Mara Lezama se ha aprovechado al máximo, porque somos un municipio que no deja de crecer y, con ello, también crecen los retos”, afirmó.

Estefanía Mercado destacó que Playa del Carmen es un municipio multicultural, con más de 100 nacionalidades conviviendo, lo que exige políticas públicas sólidas para fortalecer la convivencia social, atender las causas y mejorar la percepción de seguridad, alineadas con la estrategia nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La alcaldesa reiteró que el gobierno que encabeza no es ajeno a los retos, pero mantiene el compromiso de hacer las cosas bien, aprovechar todas las herramientas que brinda el gobierno del estado y seguir fortaleciendo la seguridad y la convivencia social.

“Vamos bien, pero queremos ir mejor. Este avance no es una meta final, es el punto de partida para consolidar un municipio más seguro, más justo y en paz”, precisó.

En su intervención, el titular de la SSC de Quintana Roo señaló que la implementación del modelo es un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y uno de los ejes centrales para la construcción de paz, al fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno.

“Playa del Carmen ha mostrado avances extraordinarios gracias al liderazgo de su presidenta municipal y al compromiso de su equipo. Venimos no solo a presentar resultados, sino a refrendar nuestro acompañamiento para consolidar este modelo”, expresó.

De acuerdo con la SSC, el avance general del 72.32 por ciento representa un incremento del 18.06 por ciento respecto a la medición anterior.

En materia de justicia cívica, el municipio pasó de 40.56 por ciento a 52.08 por ciento, con logros relevantes como 100 por ciento en normatividad, incorporando los mecanismos rectores del modelo; 85.71 por ciento en personal, al contar con perfiles completos, evaluaciones psicosociales y capacidad técnica; 85.71 por ciento en infraestructura, respaldada por el Centro de Justicia Cívica y Mediación Municipal; además, Playa del Carmen es el único municipio del estado que cuenta con un área formal de mediación, convirtiéndose en referente estatal.

En mediación y conciliación, el avance fue del 20.24 por ciento, con incrementos sostenidos y bases sólidas para fortalecer la capacitación y operación durante 2026.

Durante el encuentro, el coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia del Despacho de la Gobernadora, Miguel Ángel Cachoa Morali, reconoció el trabajo del gobierno municipal y subrayó que, en pocos meses, Playa del Carmen ha logrado avances que otros municipios no han alcanzado en años.

“Aquí no encontramos resistencia, encontramos compromiso. Playa del Carmen ya es referente y tiene todo para convertirse en el primer municipio del estado en alcanzar 100 por ciento de implementación”, señaló.

El funcionario formuló un reconocimiento a Estefanía Mercado por los avances logrados en el inicio de su administración municipal.