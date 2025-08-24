INE avanza en liquidación de cinco partidos políticos que perdieron registro hace años

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para declarar liquidado al Partido Humanista, a nueve años de que perdió su registro.

A pesar de que aún existen nueve juicios laborales en curso, el interventor determinó cerrar el procedimiento al considerar que los demandantes no acreditaron sus derechos en los plazos previstos.

Con este paso, el INE estaría concluyendo uno de los procesos más largos de liquidación de un partido político. El informe final será revisado por la Comisión de Fiscalización y posteriormente votado en el Consejo General.

El extinto Encuentro Social, que desapareció en 2018, acumula seis años en liquidación y mantiene seis juicios abiertos, cuatro laborales y dos mercantiles.

Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, que perdieron su registro en 2021, también arrastran pendientes. El primero enfrenta 19 demandas laborales y un amparo; mientras que el segundo cerró bodegas y vendió sus bienes, pero aún mantiene cuatro procedimientos civiles.

En tanto, Fuerza por México entregó 33 balances de bienes al INE y reportó la venta de todo su activo fijo, pero sigue enfrentando siete juicios, entre ellos tres en materia penal.

Con el cierre del Partido Humanista, el INE avanza en la liquidación de los partidos que han desaparecido en los últimos nueve años, aunque en la mayoría de los casos persisten litigios que mantienen abiertos los procesos.

Fuente: Excélsior