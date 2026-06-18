INE ordena al PAN retirar publicaciones que llaman ‘narcopartido’ a Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) retirar diversas publicaciones en las que se refiere a Morena como un “narcopartido”, al considerar que dichos mensajes podrían constituir actos de calumnia contra el partido oficialista.

La determinación se derivó de una queja presentada por Morena, que solicitó medidas cautelares por diversas expresiones difundidas por dirigentes y representantes panistas en redes sociales.

Tras analizar el caso, la autoridad electoral concluyó que algunas publicaciones realizadas por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, así como tres mensajes emitidos por el partido en Chiapas, carecen de elementos suficientes para sustentar las acusaciones relacionadas con actividades de narcotráfico.

De acuerdo con el INE, el contenido denunciado “podría constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido denunciante”, al vincular a Morena con presuntas actividades ilícitas sin pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Por ello, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó ordenar el retiro de esas publicaciones específicas.

Sin embargo, el organismo electoral rechazó otras solicitudes promovidas por Morena al considerar que no se configuraban los elementos necesarios para imponer medidas cautelares adicionales.

Uno de los casos desestimados fue el relacionado con publicaciones y declaraciones de la senadora del PAN, Lilly Téllez.

Durante una sesión extraordinaria urgente celebrada la noche del miércoles, la Comisión resolvió que las expresiones de la legisladora están amparadas por el ejercicio de sus funciones parlamentarias y forman parte del debate político.

Asimismo, declaró improcedente la petición de tutela preventiva presentada por Morena contra la senadora, al señalar que la denuncia se sustentaba en hechos futuros de realización incierta.

La controversia se produce en un contexto de confrontación política entre ambas fuerzas partidistas. El pasado 7 de junio, el PAN presentó una denuncia contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, relacionados principalmente con la estrategia de seguridad conocida como “Abrazos no balazos”.

Además, el partido opositor ha retomado señalamientos surgidos en Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Morena y organizaciones del narcotráfico, particularmente en el estado de Sinaloa.