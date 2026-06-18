Morena y aliados anuncian fechas de registro para proceso interno de 2027

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CHETUMAL.- La coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) anunció el calendario para el registro de aspirantes a coordinar los trabajos de Defensa de la Transformación en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027.

Durante una conferencia de prensa conjunta, las dirigencias nacionales de los tres partidos informaron que el proceso de inscripción se llevará a cabo del 22 al 27 de junio, aunque cada estado contará con una fecha específica para la recepción de solicitudes.

Con ello, se modifica el planteamiento inicial aprobado por el Consejo Político de Morena en marzo pasado, que contemplaba una fecha única de registro para todos los aspirantes.

De acuerdo con el calendario presentado, Quintana Roo tendrá su jornada de registro el próximo 26 de junio, un día antes del cierre oficial del proceso.

Las inscripciones se realizarán en el World Trade Center de la Ciudad de México, sede que recibirá a los aspirantes de las distintas entidades durante los seis días previstos para esta etapa.

La presentación estuvo encabezada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel; la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora; el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, y la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo.

Citlalli Hernández explicó que Morena emitirá su convocatoria oficial este mismo miércoles, mientras que el PT y el PVEM publicarán las suyas de manera paralela, manteniendo un procedimiento unificado para la selección de las coordinaciones estatales.

Precisó que podrán participar aspirantes de los tres partidos, aunque únicamente seis perfiles por entidad avanzarán a la fase de encuestas que definirá a quienes encabezarán los trabajos políticos en cada estado.

La dirigencia nacional señaló que en las próximas horas se darán a conocer las reglas completas del proceso, incluyendo los criterios de paridad de género, los mecanismos de medición mediante encuestas y los plazos para la publicación de resultados.

Respecto a las definiciones finales, Hernández indicó que la intención es esperar la conclusión del Mundial de Futbol para determinar la fecha en que serán anunciados los resultados de las encuestas, ya que de ello dependerá la organización de procesos posteriores para coordinaciones distritales y municipales.

No obstante, recordó que la convocatoria contempla como fecha límite el 31 de diciembre de este año para concluir la designación de todas las coordinaciones estatales.

Aunque oficialmente se trata de cargos partidistas, la figura de coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación ha sido considerada en procesos anteriores como la antesala de las candidaturas a las gubernaturas.

“En nuestro caso de Morena, así como PT y Verde, llamamos a nuestros aspirantes a que asuman el compromiso de tareas informativas, como las asambleas en defensa de la soberanía, presumir los logros del movimiento y combatir falsas noticias”, expresó Citlalli Hernández.

Asimismo, se confirmó que San Luis Potosí será incluido en la convocatoria con la misma fecha de registro asignada a Quintana Roo, pese a que continúan las negociaciones entre los partidos para concretar una candidatura común en esa entidad, donde persisten diferencias relacionadas con la aplicación de la regla antinepotismo impulsada por Morena.