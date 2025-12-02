Inexperto magistrado atenderá apelaciones sobre extinción de dominio en Q. Roo

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJE), que encabeza de manera ilegítima el magistrado Heyden Cebada Rivas, colocó en una de las dos salas unitarias que atenderán las apelaciones contra sentencias sobre extinción de dominio en el Estado a José Raúl Galán Muedano, el magistrado más inexperto de los que se integraron mediante la elección judicial.

Un acuerdo del TSJE publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre indicó que las salas unitarias Quinta y Sexta, ubicadas en Cancún, son las que se encargarán de las apelaciones contra las resoluciones del único juzgado encargado de atender expedientes de extinción de dominio, que también se ubica en esa ciudad.

La Quinta Sala Unitaria con competencia en las materias civil, mercantil y familiar, y competencia territorial en los distritos judiciales de Cancún, Isla Mujeres y Kantunilkín, también conocerá de las apelaciones que determine la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a cargo del magistrado Fabián Azael Gamboa Song, que tiene alguna experiencia anterior en el litigio y la impartición de justicia como director de la Defensoría Pública del Estado y Juez de Adopciones.

La Sexta Sala Unitaria, con competencia en las mismas materias y el mismo territorio, también conocerá de las apelaciones que determine la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y está a cargo de José Raúl Galán Muedano, que es el magistrado con menor experiencia profesional que llegó mediante la manipulada elección del Poder Judicial del Estado.

Galán Muedano es el más inexperto porque apenas cuenta con tres años como Licenciado en Derecho, según consta en el Registro Nacional de Profesiones, donde se indica que su cédula profesional fue expedida en el 2022.

No obstante, durante su campaña como candidato del Poder Ejecutivo, mintió diciendo en sus promocionales que tenía 12 años de experiencia como abogado, lo que haría suponer que se tituló a los 19 años de edad, porque llegó a magistrado con 31 años de edad.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le consintieron acceder al cargo de magistrado estatal a pesar de que la Constitución establece que se necesita tener al menos 5 años como Licenciado en Derecho para ocupar el cargo, sacándose de la manga interpretaciones a modo de la autoridad estatal para sostener que los años de profesión no son un requisito de elegibilidad sino de idoneidad, aunque se trata de un dato numérico objetivo no sujeto a valoraciones subjetivas.

Asimismo, Galán Muedano no tiene experiencia alguna en el litigio legal ni en la administración o impartición de justicia, ya que sus únicos empleos fueron como futbolista del Atlante y como trabajador de la Notaría número 30, de Luis Miguel Cámara Patrón, y director de la Notaría número 12, de Juan Arturo Contreras Mercader, el hermano del director del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), Héctor Contreras Mercader, en el gobierno de Mara Lezama.

La extinción de dominio es una medida judicial de suma gravedad, pues implica la supresión de la propiedad privada y la confiscación por parte del estado de inmuebles u otros bienes que fueron producto o utilizados para cometer delitos de alto impacto, como delitos contra de la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, como el huachicol.

Los procedimientos de extinción de dominio son de naturaleza jurisdiccional civil y se sentencian cuando el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita, por lo que se deben llevar en un juzgado, que en el caso de Quintana Roo es único y se trata del Juzgado Segundo Familiar con sede en Cancún.

Allí es Juez Civil y Familiar de Primera Instancia de Oralidad Especializado además en Extinción de Dominio Jorge Luis Herrera Alor, recién llegado con la elección judicial y que es sobrino del exgobernador priista de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, ya fallecido.

Herrera Alor era un consultor dedicado principalmente al sector inmobiliario en Quintana Roo y que antes fue político en su natal Veracruz, donde inició como dirigente juvenil de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, dirigió el Sistema Estatal de Becas y fue diputado local suplente por Nueva Alianza, además de que antes de iniciar campaña para ser juez fue director del proyecto inmobiliario Maxia Tulum, un complejo de departamentos que se promueve en ese Pueblo Mágico.

Él mismo en su perfil de Linkedin se promocionó sin disimulo como “próximo a tomar protesta como Juez de Primera Instancia en Materia Civil, Familiar y Extinción de Dominio en el Estado de Quintana Roo”, debido a que fue candidato en la lista del Poder Ejecutivo, la que los partidos de la 4T promovieron para que se llevara la mayor cantidad de votos por ser “la buena”.

Cabe mencionar que la asignación de las Salas Unitarias del TSJE que atenderán las apelaciones sobre extinción de dominio se realizó como parte de una modificación de los distritos judiciales del estado, por la cual Quintana Roo dejó tener sólo un circuito judicial que abarcaba toda la entidad y ahora tiene dos circuitos judiciales, uno para la zona sur y otro para la zona norte.

El Primer Circuito es el de Zona Sur y abarca los distritos judiciales de Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

El Segundo Circuito es de la Zona Norte e incluye los distritos judiciales de Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres y Kantunilkín, y en ese circuito estarán, además, tanto el juzgado como las salas unitarias especializadas en atención de extinción de dominio.

Por otra parte, el TSJE ratificó que se especializa en 10 Salas Unitarias y una Sala Colegiada, de ninguna de las cuales forma parte el magistrado presidente del tribunal, Heyden Cebada Rivas, quien sigue sin asumir funciones jurisdiccionales a pesar de que la reforma constitucional en materia judicial sólo le dejó esas y le quitó las funciones administrativas que tenía, pero que ahora insiste en usurpar mediante la hechiza Junta de Coordinación del Poder Judicial del Estado.

Las demás salas, en las que se ratificaron a sus integrantes, excepto en la Constitucional, donde se relevó a la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal por fin de período, están organizadas de la siguiente forma:

Primera Sala, con sede en Chetumal, con competencia en las materias civil, mercantil y familiar y competencia territorial en los distritos judiciales de Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, a cargo de la magistrada Landy Beatriz Blanco Lizama.

Segunda Sala, con sede en Chetumal, con competencia en el Sistema Penal Oral y competencia territorial en los distritos judiciales de Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, a cargo de la magistrada Wendy Fabiola Barrera Ucán.

Tercera Sala, con sede en Chetumal, con competencia en el Sistema Penal Oral y competencia territorial en los distritos judiciales de Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, a cargo de la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal.

Cuarta Sala, con sede en Chetumal, con competencia en las materias civil, mercantil y familiar y competencia territorial en los distritos judiciales de Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, a cargo de la magistrada Elena Esmeralda González Flores.

Séptima Sala, con sede en Cancún, con competencia en la materia penal en el sistema tradicional y competencia territorial en todos los distritos judiciales del Estado de Quintana Roo, a cargo del magistrado José de la Peña Ruiz de Chávez.

Octava Sala, con sede en Cancún, con competencia en el Sistema Penal Oral y competencia territorial en los distritos judiciales de Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres y Kantunilkín, a cargo del magistrado Omar Yael Landeros Rosado.

Novena Sala, con sede en Cancún, con competencia en el Sistema Penal Oral y competencia territorial en los distritos judiciales de Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres y Kantunilkín, a cargo de la magistrada Teresa de Jesús Villa Velasco.

Décima Sala, con sede en Playa del Carmen, con competencia en las materias civil, mercantil y familiar y competencia territorial en los distritos judiciales de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, a cargo de la magistrada Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz.

Sala Constitucional, con sede en Chetumal, con competencia territorial en todo el Estado de Quintana Roo, a cargo de Landy Beatriz Blanco Lizama, Teresa de Jesús Villa Velasco y Omar Yael Landeros Rosado.