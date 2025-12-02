“Ley Chaleco”, detenida por falta de tecnología y reglas claras

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La aplicación de la llamada “Ley Chaleco” seguirá detenida en Quintana Roo, luego de que la licitación para adquirir los chalecos reflejantes obligatorios fue declarada desierta porque ninguna empresa logró cumplir con los estándares de seguridad y tecnología exigidos por el gobierno estatal.

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, explicó que las compañías participantes no pudieron presentar la tecnología necesaria para que los chalecos puedan ser leídos por cámaras y arcos de vigilancia, requisito contemplado en el nuevo sistema estatal de seguridad y movilidad.

“Se declaró desierta porque las empresas no presentaron la tecnología que pedimos para que los chalecos puedan ser identificados por las cámaras. Esto está relacionado tanto con seguridad como con movilidad, y depende de sistemas autorizados por la Federación”, señaló.

Torres precisó que la implementación depende de dos frentes:

Seguridad:

Un sistema capaz de identificar automáticamente los códigos del chaleco mediante cámaras y arcos de vigilancia. Movilidad:

La compatibilidad con la estructura administrativa y tecnológica validada por instancias federales.

Sin embargo, el proceso también está detenido porque el gobierno federal no ha emitido todavía las adecuaciones al nuevo esquema nacional de telecomunicaciones, informática y redes, que definirán los sistemas compatibles para la lectura de los chalecos.

“Estamos esperando las adecuaciones federales para este gran sistema nacional de telecomunicación y procesos. Todo está pausado por esos temas y por la falta de tecnología compatible”, afirmó.

Aunque la reforma al artículo 218 Bis de la Ley de Movilidad entró en vigor en julio de 2024, su aplicación sigue sin arrancar porque aún no se publican las modificaciones a los reglamentos estatal y municipales de Tránsito. Estos reglamentos definirán:

Las especificaciones técnicas del chaleco y del casco con engomado.

Las motocicletas obligadas (cilindraje menor a 300 cc).

Las sanciones correspondientes.

Cristina Torres agregó que el Estado se encuentra en un impasse, pues primero debe definirse si el sistema estará integrado al esquema federal de telecomunicaciones y control tecnológico, o si Quintana Roo deberá adoptar un modelo propio.

“Necesitamos tecnología que pueda ser leída por las cámaras. Dependiendo de las características de los sistemas sabremos cuál podemos adoptar; por ahora estamos esperando que se determine hacia dónde vamos y qué tecnología será necesaria”, reiteró.

La “Ley Chaleco” fue impulsada con el argumento de reducir delitos cometidos desde motocicletas, como asaltos y ejecuciones, mediante la identificación inmediata de conductores a través de sistemas automatizados.

No obstante, la medida sigue enfrentando el rechazo de la mayoría de los motociclistas, varios de los cuales ya han promovido amparos. En el Congreso del Estado, además, sigue pendiente una iniciativa de derogación presentada por el diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano.