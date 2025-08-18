Inició prueba piloto del transporte público en Chetumal; alistan propuesta de iniciativa al Congreso

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa que otorgue a la autoridad estatal facultades para implementar el transporte público masivo, informó su director, Rafael Hernández Kotasek.

Este lunes arrancó la prueba piloto con la “Ruta Caribe”, que recorre de la primaria Centenario al DIF Municipal, y por las tardes se amplía hasta el parque Los Caimanes. El servicio es gratuito hasta el 28 de agosto, mientras se define el costo oficial, que será anunciado el jueves 21.

Hernández Kotasek explicó que, actualmente, la operación del transporte masivo corresponde a los municipios, por lo que será necesario que el Congreso apruebe la reforma legal para que el Estado asuma esas facultades y pueda crear un área especializada dentro del Imoveqroo.

Detalló que el proceso de licitación se realizará en conjunto con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, mediante convocatoria pública abierta a empresas interesadas en operar el servicio. Los requisitos incluirán experiencia comprobada y posibilidad de incorporar unidades eléctricas.

La concesión se otorgará por 15 años si se usan unidades eléctricas y por 10 años en caso de unidades híbridas o a diésel. Las unidades podrían ser adquiridas por el Gobierno estatal y entregadas a un particular para su operación, o bien quedar bajo responsabilidad del propio concesionario.

El proyecto contempla un total de 11 rutas para Chetumal, que se implementarán de manera gradual. La segunda será la ruta Sian Ka’an el 22 de septiembre, en octubre la ruta Nápoles y, para cerrar el año, la ruta Las Américas. En enero se sumará el circuito Insurgentes, con entre cinco y seis unidades en cada caso.

“El objetivo es apoyar a los ayuntamientos y garantizar un servicio eficiente, moderno y sustentable para los usuarios”, puntualizó el director del Imoveqroo.