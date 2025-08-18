Estefanía Mercado presenta en Chetumal el “Modelo Playa”, ejemplo de transformación local

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, presentó este lunes en esta ciudad el “Modelo Playa”, una propuesta de gobierno innovadora que busca convertirse en referente nacional de transformación municipal, poniendo al pueblo en el centro de las decisiones.

Durante un desayuno con liderazgos sociales y empresariales de la capital, denominado “Construyendo lazos con el ADN chetumaleño”, Estefanía Mercado destacó que la nobleza, la sencillez y la mística de trabajo de la gente de Chetumal han sido inspiración para forjar este modelo de gobierno ciudadano, cercano y transparente.

Posteriormente, en un encuentro con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo Chetumal, la presidenta municipal de Playa del Carmen compartió los avances y resultados del “Modelo Playa”, resaltando que se trata de una forma de gobernar que combina inversión histórica en obra pública y seguridad, programas sociales que priorizan a quienes más lo necesitan, y la recuperación de espacios públicos para la convivencia y la prosperidad de las familias.

“Regresar a Chetumal es volver a mis raíces, a la tierra donde aprendí que con trabajo honesto, transparencia y amor al pueblo se pueden lograr grandes transformaciones. Hoy el Modelo Playa es testimonio de que la participación ciudadana es el verdadero motor de la transformación”, afirmó Estefanía Mercado.

La alcaldesa playense subrayó que este modelo es posible gracias a la participación ciudadana y al acompañamiento del gobierno estatal encabezado por la gobernadora Mara Lezama, quien impulsa un Quintana Roo más justo y solidario.