Familia de Borge concreta venta de predio en Playa del Carmen tras levantarse embargo judicial

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PLAYA DEL CARMEN.- La familia del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, concretó la venta de un terreno frente al mar en Playa del Carmen, luego de que un juez federal retiró el embargo que pesaba sobre el inmueble desde 2018 dentro de las investigaciones por el presunto desvío de bienes del patrimonio estatal.

El predio, ubicado sobre la calle Albatros, a unos metros de la playa Cisne, fue vendido por 2.5 millones de dólares a la asociación civil The Elements Condos, después de que un Juzgado Octavo de Distrito concediera un amparo que permitió liberar la propiedad.

El terreno, de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, formó parte de las 22 propiedades aseguradas por orden judicial en marzo de 2018. Se encontraba inscrito a nombre de Rosa María Yolanda Angulo Castilla, madre del exmandatario, y fue valuado en más de 45 millones de pesos.

De acuerdo con la documentación registral, el inmueble fue escriturado en octubre de 1989, cuando Miguel Borge Martín era gobernador de Quintana Roo y Playa del Carmen aún pertenecía al municipio de Cozumel. El documento no establece el monto pagado por la propiedad, por lo que se presume que fue transferida mediante donación.

La compraventa con The Elements Condos comenzó en 2017 bajo la figura de reserva de dominio y concluyó una vez que el inmueble quedó libre del embargo, lo que permitió formalizar la transmisión de la propiedad. Actualmente, el predio funciona como club de playa del complejo residencial.

La liberación del terreno ocurre poco más de un mes después de que Roberto Borge abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria por el delito de lavado de dinero.

Pese a este fallo judicial, 21 propiedades relacionadas con el mismo expediente permanecen aseguradas. De ellas, 20 se localizan en Cozumel, varias en zonas costeras, y una más en Cancún. Todos los inmuebles continúan sujetos a las medidas cautelares dictadas en marzo de 2018 a solicitud de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), dentro de una investigación por presunto peculado.

La Fiscalía General de la República sostiene que Roberto Borge, junto con familiares, exfuncionarios y personas cercanas, integró una red para transferir bienes que originalmente formaban parte del patrimonio estatal. Aunque la acusación por delincuencia organizada fue revocada, el exgobernador aún enfrenta un proceso por presunto lavado de dinero y la resolución absolutoria fue impugnada por la FGR.