Intensifica “Gino” Segura promoción en Quintana Roo tras presencia de Rafael Marín

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Como una reacción a la presencia más intensiva de Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo, el senador Eugenio Segura Vázquez aumentó sus actividades de promoción personal, con una estrategia de mayor pinta de bardas, más publicidad en redes sociales y recorridos callejeros.

Esta forma de promocionarse se mostró este fin de semana en la zona maya, pues el senador realizó el sábado una caminata por Felipe Carrillo Puerto para repartir el periódico de Morena Regeneración, acompañado por la dirigente estatal, Johana Acosta Conrado, y la presidenta municipal, Maricarmen Hernández Solís.

Pero días antes, como avanzada, hicieron presencia en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos brigadas de rotulistas que pintaron en diversas bardas la nueva imagen promocional del senador, que es un puño cerrado y levantado junto con el nombre “Gino”, una copia de los logotipos de los movimientos socialistas y comunistas, pero que en los últimos años en México se ha asociado más con la Liga Comunista 23 de Septiembre, movimiento guerrillero urbano de los 70’s.

Esta pinta de bardas es la que generó la inconformidad de la ciudadanía y deportistas porque los rotulistas de Gino Segura cubrieron un mural comunitario del campo de softbol de Felipe Carrillo Puerto para pintar uno de esos puños promocionales, causando que al final lo cubrieran por completo cuando se dieron las quejas por ello, perdiéndose el mural que estaba dedicado a un beisbolista local.

Asimismo, en José María Morelos hubo una ciudadana que se quejó de que pintaron uno de los puños de Gino Segura en la pared de su casa sin pedirle permiso.

“A la persona que pintó mi pared sin autorización, creo que antes de rotular debe pedir permiso; no estoy en contra de ningún partido y mucho menos de algún candidato, pero creo que antes deben de al menos avisar”, se quejó la ciudadana Elena Guillén.

El mismo sábado, la red social Facebook de los ciudadanos del sur de Quintana Roo presenció la aparición de varias y diferentes publicaciones pagadas de medios de comunicación “fantasma”, con al menos cuatro supuestas encuestas donde ponen a Eugenio Segura a la cabeza, así como otros mensajes publicitarios donde destacan que “Gino es de Morena” y “Gino cumple”.

Esta intensiva publicación de pautas pagadas en Facebook coincidió con la visita de Rafael Marín Mollinedo a Chetumal, con quien es sabido que compite directamente por ser el “coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación”, el eufemismo político de Morena para encubrir la candidatura a gobernador del estado del 2027.

Cabe mencionar que el aumento de la pinta de bardas de Eugenio Segura ocurre mientras tiene abierta en el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) una queja por la pinta de 71 en Cancún y Playa del Carmen.

Sólo que en esta queja el senador cuenta con la ayuda del Ieqroo, que en lugar de ordenarle a él encargarse de despintarlas, le pidió a los ayuntamientos de Benito Juárez y Playa del Carmen que las borraran si podían, con el resultado de que los gobiernos municipales dijeron no tener recursos públicos disponibles para esa tarea y las bardas siguen pintadas con promoción de Gino Segura.

Por otra parte, la presencia de la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta, y la presidenta municipal Maricarmen Hernández Solís en la caminata en Felipe Carrillo Puerto generó críticas dentro del mismo morenismo, por considerar que ambas están mostrado conducta parcial y tendenciosa a favor del aspirante oficialista a la gubernatura del estado, en violación de las reglas para el proceso interno aprobadas por el Consejo Nacional, que obligan a directos partidistas y autoridades surgidas del partido a ser neutrales y a no favorecer o perjudicar a ningún aspirante.