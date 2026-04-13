Si no hubiera apoyo a la gasolina, litro superaría los 30 pesos, asegura Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esta semana sostendrá reuniones con gasolineros, productores y comerciantes que participan en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el objetivo de evitar incrementos injustificados en los precios de combustibles y productos básicos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que la intervención del gobierno federal ha permitido contener el alza en los precios de la gasolina y el diésel, pese al contexto internacional.

Explicó que, sin estas medidas, el precio de la gasolina superaría los 30 pesos por litro, mientras que el diésel podría ubicarse entre 32 y 33 pesos, en medio del encarecimiento del petróleo, que recientemente rebasó los 100 dólares por barril debido a tensiones en Irán.

Sheinbaum detalló que el apoyo gubernamental consiste principalmente en la reducción de impuestos aplicados a los combustibles, lo que representa un subsidio de entre seis y siete pesos por litro.

En el caso del diésel, indicó que se logró un acuerdo para mantener su precio en 28 pesos, aunque se buscará disminuirlo aún más debido a su impacto en los costos de transporte y, por ende, en el precio de las mercancías.

La presidenta adelantó que en las reuniones participarán autoridades de energía, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Hacienda, con el fin de revisar la evolución de los precios.

Asimismo, reconoció que algunos productos de la canasta básica, como el jitomate y la carne de res, han registrado aumentos, situación que también será abordada con productores, incluidos los del limón y otras mercancías esenciales.

La titular del Ejecutivo subrayó que, aunque pueden existir variaciones temporales en ciertos productos, no debe haber abusos en el contexto actual, por lo que llamó a todos los sectores a contribuir a la estabilidad de los precios en beneficio de la economía familiar.