Sheinbaum recibirá a comisionado de la ONU para abordar crisis de desaparecidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno buscará coordinarse con el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, para atender la crisis de desapariciones en México.

Durante su conferencia matutina, adelantó que la próxima semana sostendrá un encuentro con el funcionario internacional, quien realizará una visita oficial al país.

La mandataria explicó que Türk trabajará con las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para conocer las acciones implementadas por su administración en la atención a víctimas, así como para emitir recomendaciones.

“Queremos ver de qué manera se puede colaborar para atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de desaparición vinculado con grupos delincuenciales”, señaló.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantiene atención permanente a las familias a través de las comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas, además de reuniones constantes entre autoridades y colectivos.

Asimismo, reiteró su disposición a brindar apoyo inmediato ante cualquier caso de desaparición que sea reportado ante fiscalías estatales.

En contraste, familiares de personas desaparecidas solicitaron al alto comisionado que, durante su visita, exprese públicamente su respaldo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual advierte que esta problemática en México podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Los colectivos consideraron que el reconocimiento internacional puede contribuir a impulsar soluciones ante una crisis que supera las 132 mil personas desaparecidas en el país.