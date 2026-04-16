Xcaret suspende Travesía Sagrada Maya 2026 tras fallo de la SCJN

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CANCÚN.- Grupo Xcaret anunció la suspensión de la edición número 19 de la Travesía Sagrada Maya, al menos durante este 2026, en un contexto marcado por resoluciones legales sobre el uso de elementos culturales mayas.

Durante una conferencia de prensa, Iliana Rodríguez, titular de la Dirección Corporativa de Sostenibilidad y Diálogo Institucional, informó que la decisión responde a un acto de responsabilidad institucional para evitar interpretaciones erróneas.

“Hoy nos dirigimos a ustedes con el corazón en la mano para comunicar una de las decisiones más difíciles que hemos tomado: suspender la Travesía Sagrada Maya este año. Tenemos la responsabilidad de cuidar lo que juntos hemos construido”, expresó.

La suspensión ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara el amparo que permitía a la empresa el uso de elementos culturales de la civilización maya en sus parques temáticos.

No obstante, la empresa señaló que contaba con una autorización previa otorgada por el denominado Gran Consejo Maya, órgano reconocido por la legislación estatal como representante de las comunidades mayas en Quintana Roo.

Para esta edición se tenía prevista la participación de 333 canoeros provenientes de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, quienes se prepararon durante meses para el evento.

“Detenernos es la única manera de proteger esta tradición y asegurar que, cuando regresemos al mar, lo hagamos con certeza, respeto y sin poner en riesgo lo que tanto valoramos”, añadió Rodríguez.

Aunque la Travesía Sagrada Maya no genera una derrama económica directa, Grupo Xcaret invierte entre 10 y 15 millones de pesos en su realización. La empresa destacó que el evento surgió a partir de investigaciones que permitieron rescatar una práctica ancestral que había desaparecido en la región.

Finalmente, aclararon que el proceso legal aún no concluye, ya que está pendiente una resolución de fondo que defina la constitucionalidad del uso comercial de estos elementos culturales.