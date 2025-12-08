Javier Duarte siguió ganando millones de pesos aun en prisión gracias a contratos de su consorcio

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos empresas del consorcio donde Javier Duarte de Ochoa es socio obtuvieron contratos públicos por casi 20 millones de pesos mientras el exgobernador cumplía su pena por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El consorcio se llama Grupo Empresarial Pertenezco. En él hay casi 60 empresarios, como el director de 3M Manufacturera, cirujanos, maestros y sociedades civiles, cuyas acciones se reparten, entre ellas las que pertenecen a Javier Duarte de Ochoa.

Duarte Ochoa fue gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, pero solicitó licencia indefinida de su cargo en medio de una serie de investigaciones en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa. Se convirtió en uno de los prófugos más buscados de México.

El 13 de octubre de 2016, apenas un día después de su salida, un juez federal en la Ciudad de México libró su orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Interpol emitió una ficha roja para su localización y las autoridades mexicanas rastrearon sus movimientos en varios países, culminando en su detención el 15 de abril de 2017 en un hotel de lujo en Panajachel, Guatemala.

Tras su captura, Duarte fue recluido en una prisión de ese país. Luego las autoridades mexicanas presentaron la solicitud formal de extradición y fue entregado a México el 17 de julio de 2017, ingresando al Reclusorio Norte donde recibió una pena de nueve años.

Ese año dos empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Pertenezco ganaron licitaciones públicas por más de ocho millones de pesos. Esta compañía tiene como principal accionista a Juan Miguel Bueno Ross, un empresario reconocido en Veracruz y director de la manufacturera 3M en México.

Dentro del consorcio está Grupo Universal de Construcción, que obtuvo un contrato por siete millones 748 mil 958 pesos para labores de mantenimiento de caminos en dos municipios veracruzanos.

También Sociedad Editora Arroniz, una empresa de imprenta del mismo consorcio, que ese año consiguió dos adjudicaciones directas por 963 mil 195.8 pesos para publicidad oficial. Esta empresa era dueña del periódico El Mundo de Orizaba, que cerró en 2022 y a la fecha, Arroniz tiene créditos fiscales de deuda con Veracruz.

En 2018, cuando el exgobernador ya estaba cumpliendo su pena por lavado de dinero y asociación delictuosa, las mismas dos empresas de este consorcio ganaron más de 11 millones de pesos.

Grupo Universal de Construcción recibió dos contratos para realizar trabajos de rehabilitación y obras en la carretera Veracruz-Coatzacoalcos y para la construcción del sistema de drenaje y planta de tratamiento del municipio de Zacatianguis.

Ambos contratos fueron licitados por dependencias del gobierno de Veracruz de aquel momento, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con su representación en dicha entidad y la Secretaría de Infraestructura de Veracruz.

Además, dentro de los registros de Compras MX, el portal de contratos del gobierno mexicano, figura una adjudicación directa del gobierno de Puebla a Sociedad Editora Arroniz, que tiene periódicos locales y que recibió poco más de seis mil pesos de publicidad del gobierno de Tehuacán, Puebla.

Asimismo, dentro del consorcio está el Grupo Empresarial Porres, que en noviembre de 2024 firmó un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana.

Apenas el pasado 21 de noviembre, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la solicitud de libertad anticipada presentada por la defensa de Javier Duarte de Ochoa al determinar que no cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La jueza consideró infundada la petición debido a procesos pendientes, como la impugnación de la Fiscalía de Veracruz contra su exoneración por desaparición forzada, lo que impide su preliberación. Esta resolución obliga a Duarte a permanecer en prisión hasta abril de 2026.

Fuente: El Sol de México