Críticas del PAN a Ley de Aguas, por ignorancia; no se toca ninguna concesión: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- “La postura del PAN (en torno a la Ley de Aguas) demuestra una total ignorancia, lo digo con todas sus letras”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e hizo una recomendación a los panistas: “Sería bueno que leyeran la Constitución”.

En la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el objetivo de los cambios a esa ley es poner en orden las concesiones.

“La postura del Partido Acción Nacional, la pública, lo que demuestra es una total ignorancia. Así lo digo con todas sus letras. Lo primero, no han leído la Constitución. El agua es un recurso natural, que es un bien de la nación. Eso está desde la Constitución del 17 (1917)”, sostuvo.

Criticó la postura del albiazul que ha señalado que la ley “atenta” contra la propiedad privada del agua.

“Lo que dice la Constitución es que se puede concesionar. ¿Qué representa la Ley de Aguas Nacionales? Un ordenamiento de las concesiones. No se toca ninguna concesión, ninguna. Ninguna concesión”, aseveró.

La jefa del Ejecutivo recalcó que con las modificaciones a la normativa las concesiones ya no se podrán vender, y éstas se tendrían que regresar a la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

“¿Por qué es esto? Pues porque pasó durante muchos años, imagínense. Un distrito de riego que tenía una concesión para riego agrícola. O una persona que tenía una concesión para riego agrícola. Se vendía la tierra para uso habitacional. Y se vendía con esa concesión del agua. Y nunca se le avisaba a la Conagua que ya no era para riego, sino que era uso habitacional.

“¿Qué diferencia tiene? Una se paga y la otra no. Entonces, el distrito de riego vendía su concesión, en términos más sencillos. O transmitía su concesión. Y el nuevo desarrollo habitacional no le pagaba agua a la Conagua por la concesión. Porque el riego no se paga, y en cambio el uso residencial sí”, expuso.

