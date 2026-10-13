Jorge Romero, líder nacional del PAN, rechaza incremento al Derecho de No Residente y cuestiona política turística federal

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CANCÚN.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció que los legisladores de su partido votarán en contra del incremento al Derecho de No Residente (DNR) contemplado en la propuesta de Ley de Ingresos de 2027, al considerar que la medida perjudicaría la competitividad turística de Quintana Roo y encarecería la llegada de visitantes extranjeros.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Cancún, acompañado por legisladores, dirigentes estatales, regidores y representantes del sector hotelero, el también diputado federal calificó la propuesta como un “golpe mortal al turismo, a Quintana Roo y a sus cientos de miles de familias”.

Romero Herrera cuestionó a los legisladores federales que representan a Quintana Roo sobre el sentido de su voto y los llamó a considerar las consecuencias económicas del aumento antes de respaldar la iniciativa. Advirtió que su partido dará a conocer públicamente cómo votó cada representante del estado.

El dirigente sostuvo que Acción Nacional ha buscado escuchar a los empresarios afectados por las decisiones fiscales del Gobierno federal, aunque aseguró que algunos representantes del sector turístico evitaron participar en la conferencia por temor a posibles represalias.

Afirmó que las políticas aplicadas durante los últimos ocho años han debilitado la industria turística, particularmente por el incremento de contribuciones y la reducción de los esfuerzos de promoción internacional.

“Cobrarles cada vez más a quienes llegan al país inhibe que vengan más personas”, declaró al referirse al aumento propuesto al DNR, que se reflejaría en el costo de los viajes hacia México.

Según su planteamiento, uno de los atractivos de Cancún y la Riviera Maya para los turistas estadounidenses es la combinación de cercanía geográfica y precios competitivos. Sin embargo, consideró que el incremento de los derechos podría reducir esa ventaja frente a otros destinos internacionales.

“Si hubiera buenos resultados, con más visitantes y aviones llegando al país, daría para considerar un aumento, pero lo hacen en el peor momento”, criticó.

Aunque reconoció que Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para aprobar la propuesta, Romero Herrera reiteró que la bancada panista se opondrá a la modificación y planteó que las elecciones de 2027 serán una oportunidad para disputar el rumbo de las políticas públicas.

Al abordar las posibles coaliciones electorales, explicó que la dirigencia nacional trabaja prioritariamente en fortalecer al PAN, pero no descartó acuerdos con otras fuerzas políticas en los estados donde las condiciones locales lo justifiquen.

También consideró que las diferencias internas entre Morena y sus aliados podrían influir en el próximo proceso electoral, tanto en Quintana Roo como en otras entidades. En ese contexto, expresó su respaldo a Reyna Tamayo, dirigente estatal de Acción Nacional.

En la misma conferencia participó Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, quien sostuvo que el sector turístico enfrenta dificultades que han obligado a algunos establecimientos a ofrecer noches de hospedaje y recorridos gratuitos para atraer visitantes.

El empresario atribuyó parte de esta situación a decisiones federales como la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, la pérdida de relevancia institucional de la Secretaría de Turismo y el incremento de impuestos.

“¿Cómo es posible que a la industria turística, tan importante para el país, la tengan, no abandonada, sino haciendo todo para destruirla?”, cuestionó.

Por su parte, la senadora Mayuli Martínez Simón afirmó que Quintana Roo atraviesa una crisis relacionada con la inseguridad, la corrupción, las extorsiones y la falta de promoción turística. También señaló que persisten dudas sobre la aplicación de recursos para combatir el sargazo.

La legisladora aseguró que su partido ha presentado 16 iniciativas en el Senado relacionadas con estos problemas, además de mantener sus cuestionamientos a las políticas federales que afectan al sector.

En materia fiscal, el diputado federal Elías Lara señaló que el DNR ha aumentado 153 por ciento durante los últimos ocho años, sin que, según afirmó, los recursos recaudados se destinen específicamente a la promoción turística.

También sostuvo que la deuda pública pasó de 10 a 22 billones de pesos durante ese periodo, situación que, a su juicio, ha llevado al Gobierno federal a buscar mayores ingresos mediante nuevas cargas fiscales.

El diputado federal quintanarroense Ernesto Sánchez criticó, por su parte, la asignación presupuestal al Tren Maya. Aseguró que el ferrocarril representa un gasto de 25 millones de pesos diarios y cuestionó que reciba mayores recursos que los destinados al combate del sargazo.

Entre los representantes municipales que participaron estuvo el regidor de Tulum Eugenio Barbachano, recientemente incorporado al PAN, quien describió un deterioro de la actividad turística en ese destino durante los últimos tres años.

“En Tulum, 2024 fue un año malo, 2025 fue crítico, 2026 es catastrófico, ¿qué nos espera en 2027?”, expresó.

Barbachano señaló que el municipio enfrenta cierres de restaurantes, hoteles y otros establecimientos, además de una sobreoferta de alojamiento vacacional que atribuyó a la falta de planeación urbana.

El regidor también cuestionó una campaña de promoción de la Secretaría de Turismo estatal que utiliza siglas como ALV y HDPM, al considerar que su contenido resulta inapropiado para las condiciones que atraviesa el destino.

En entrevista posterior, sostuvo que Tulum requiere una intervención de los gobiernos estatal y federal para atender las dificultades del sector. Atribuyó el crecimiento desordenado del hospedaje vacacional a decisiones que privilegiaron la expansión inmobiliaria sin una planeación suficiente.

Respecto a sus aspiraciones políticas, aseguró que por ahora su prioridad es impulsar un bloque opositor y contribuir a la recuperación económica del municipio, por lo que evitó confirmar una candidatura.

También intervino José Luis “Chanito” Toledo Medina, regidor de Playa del Carmen, quien relacionó los problemas económicos de su municipio con la corrupción, la falta de transparencia y las extorsiones que, afirmó, enfrentan los comerciantes.

Toledo denunció presuntas prácticas de extorsión tanto por parte de grupos delictivos como de inspectores municipales y aseguró que algunos empresarios temen participar en actividades opositoras por la posibilidad de enfrentar clausuras o multas.

El edil consideró que, ante las mayorías políticas existentes en los cabildos y congresos, una de las principales tareas de la oposición es hacer públicos los problemas que afectan a la población.

En una entrevista posterior confirmó que mantiene comunicación con Acción Nacional, partido que lo postuló como integrante de una planilla electoral, y reconoció que analiza con esa fuerza política sus aspiraciones para los comicios de 2027.

La conferencia reunió así a dirigentes partidistas, legisladores y representantes del sector turístico en torno al rechazo al incremento del DNR, en medio de cuestionamientos sobre la situación económica de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, así como sobre las políticas de promoción y recaudación aplicadas al turismo.