Excavaciones en Playa Delfines corresponden a instalación de cable submarino autorizado por Semarnat

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CANCÚN.- Las excavaciones con maquinaria pesada realizadas en Playa Delfines, en Cancún, corresponden a los trabajos de instalación del cable submarino de fibra óptica denominado “Tikal AMX-3”, un proyecto promovido por la empresa Telxius México que cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La información se dio a conocer después de que ciudadanos y activistas denunciaran la presencia de excavadoras y retroexcavadoras que operaban tanto de día como durante la noche, cerca de los corrales destinados a proteger nidos de tortugas marinas.

El proyecto contempla una inversión de 2.85 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 48 millones de pesos, y forma parte de una infraestructura de telecomunicaciones que conectará Puerto Barrios, Guatemala, con Boca Ratón, Estados Unidos, utilizando la costa de Cancún como punto estratégico de interconexión.

De acuerdo con la información del proyecto, el tramo correspondiente a Cancún comprende una trayectoria de 22.3 kilómetros, desde la infraestructura marina hasta un pozo de amarre ubicado en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), en el camellón central del bulevar Kukulcán, a la altura de Playa Delfines, también conocida como El Mirador.

La presencia de maquinaria generó preocupación entre habitantes y organizaciones ambientalistas debido a que los trabajos coincidieron con la temporada de anidación de tortugas marinas y se desarrollaron cerca de espacios utilizados para el resguardo de huevos y crías.

Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las maniobras se efectuaron dentro de la franja federal y fuera del polígono del Área Natural Protegida (ANP) de Playa Delfines.

Esta área recibió su declaratoria de protección el 15 de agosto de 2023, mediante un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto establece que la instalación del cable submarino puede generar afectaciones temporales al tránsito marítimo y al paisaje durante las maniobras de sumersión y fijación de la infraestructura.

Según el documento, estos efectos tienen una duración limitada, estimada en algunas horas mientras se desarrollan las operaciones correspondientes.

Las autoridades también señalaron que el Ayuntamiento de Benito Juárez y la Semarnat tienen conocimiento de los trabajos y dan seguimiento al cumplimiento de las condicionantes ambientales establecidas para su ejecución.

Aunque se aclaró que las excavaciones se encuentran fuera del polígono del área natural protegida, la cercanía con zonas de anidación mantiene la importancia de vigilar las medidas ambientales aplicables durante la instalación del cable.

La infraestructura proyectada busca incrementar la capacidad de transmisión de datos y fortalecer la conectividad de internet de alta velocidad en la región mediante un nuevo enlace submarino internacional.

Con esta información se esclarece el origen de las maniobras que provocaron inquietud ciudadana en Playa Delfines, aunque no se detallaron las medidas específicas adoptadas durante los trabajos nocturnos para proteger a las tortugas marinas que utilizan este litoral como zona de anidación.