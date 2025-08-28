Judicatura Federal da prórroga de 15 días para transición de jueces temporales en tribunales

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En sesión extraordinaria, las y los consejeros de la Judicatura Federal determinaron extender una prórroga por 15 días las funciones de los magistrados comisionados y secretarios en funciones de jueces que se desempeñan en juzgados y tribunales vacantes, esto se decidió en sesión extraordinaria con votación unánime.

En tanto, la prórroga para las funciones de jueces que determinó la Judicatura Federal será hasta el 15 de septiembre de 2025, según el Acuerdo General emitido la noche del miércoles 27 de agosto del mismo año. Por su parte, el Órgano de Administración Judicial entra en funciones de manera formal.