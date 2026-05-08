Morena, PVEM y PT cierran filas con Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía

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CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de Morena, PVEM y PT manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de la soberanía nacional, la democracia y los principios de la llamada Cuarta Transformación, durante una reunión realizada en Palacio Nacional.

Al término del encuentro, la mandataria agradeció el apoyo de diputados y senadores oficialistas, destacando la importancia de mantener la unidad del movimiento.

“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento, su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”, escribió Sheinbaum en redes sociales.

El encuentro se realizó en medio de tensiones con el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, derivadas de temas como la renegociación del T-MEC, señalamientos del Departamento de Justicia contra funcionarios y políticos de Sinaloa, así como declaraciones sobre posibles acciones contra el narcotráfico en territorio mexicano.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la presidenta emitió un mensaje enfocado en la defensa de la soberanía y los principios del movimiento.

“Fue un discurso histórico, muy sentido, ideológico y políticamente conveniente en este momento respecto de la soberanía”, expresó.

Por su parte, el senador Ignacio Mier afirmó que el fortalecimiento del movimiento depende de la unidad entre sus integrantes y de mantenerse leales a sus principios.

“Vamos más unidos. Por encima de las aspiraciones personales están los principios y la unidad del movimiento”, declaró.

Mier también sostuvo que el oficialismo ha sido eficaz en las reformas constitucionales y en la construcción del nuevo marco legal impulsado durante los últimos años.

La reunión mostró una imagen de cohesión entre los partidos aliados del gobierno federal en un contexto marcado por presiones externas y debates sobre soberanía y seguridad nacional.