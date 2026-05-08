Mantiene Estefanía Mercado monitoreo y limpieza permanente de playas por sargazo

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, afirmó que el arribo de sargazo en las costas de Playa del Carmen no afecta de manera generalizada a todo el litoral, por lo que diversas playas del destino continúan en condiciones óptimas para recibir a visitantes.

La alcaldesa explicó que, mediante un monitoreo permanente, las autoridades han identificado que el fenómeno se presenta de forma variable, permitiendo concentrar labores de limpieza en puntos específicos mientras otras zonas permanecen libres de recale.

Indicó que las acciones de atención y contención se realizan diariamente con la participación de personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la Secretaría de Marina y brigadas municipales.

De acuerdo con Estefanía Mercado, los trabajos inician desde las primeras horas del día para mantener las playas limpias y preservar la imagen turística del destino.

La edil destacó que estas labores forman parte de una estrategia permanente para garantizar espacios seguros y en buenas condiciones tanto para habitantes como para turistas nacionales e internacionales.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con el cuidado ambiental y la protección de los recursos naturales del municipio.

Señaló que la coordinación entre dependencias y el trabajo operativo constante permiten responder de manera más eficaz a los retos que representa la temporada de sargazo.