Mara Lezama reconoce labor humanitaria de la Cruz Roja Mexicana

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CHETUMAL.- En el marco del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reconoció la labor humanitaria que realiza la Cruz Roja Mexicana tanto en la entidad como en el resto del país, al destacar su papel fundamental en la atención de emergencias y salvamento de vidas.

Durante un mensaje conmemorativo, la mandataria señaló que desde hace más de un siglo la institución ha estado presente en algunos de los momentos más difíciles para la población, brindando apoyo en accidentes, desastres naturales, emergencias médicas y contingencias sanitarias, incluida la pandemia de COVID-19.

“La Cruz Roja siempre tiene una mano extendida, una ambulancia en camino y personas dispuestas a ayudar sin preguntar a quién”, expresó.

Mara Lezama recordó que la Cruz Roja Mexicana, fundada en 1910, se ha consolidado como una de las organizaciones humanitarias más importantes del país gracias al trabajo de paramédicos, médicos, rescatistas, voluntarios y personal administrativo.

Destacó que la institución actúa bajo principios de neutralidad, imparcialidad y respeto a la dignidad humana.

“Lo hacen con profesionalismo, con valentía y con un profundo sentido humano. Su trabajo salva vidas todos los días”, afirmó.

La gobernadora subrayó que en Quintana Roo la Cruz Roja ha desempeñado un papel clave durante huracanes, inundaciones y otras contingencias que han afectado a la población.

“Ahí han estado siempre, auxiliando familias, atendiendo emergencias y acompañando a quienes más lo necesitan”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la corresponsabilidad social mediante donativos y aportaciones que permitan a la institución continuar ofreciendo servicios médicos y traslados de emergencia.

Finalmente, agradeció al personal y voluntariado de la Cruz Roja Mexicana por su entrega y compromiso con la sociedad.

“Gracias por estar cuando más se necesita. Desde el fondo de nuestros corazones, muchas gracias Cruz Roja Mexicana”, concluyó.