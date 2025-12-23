Justicia federal cierra la puerta a reducción de pena de exgobernador Mario Villanueva

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La situación jurídica de Mario Villanueva Madrid se mantiene intacta, luego de que un juzgado federal negó la solicitud para reducir la condena de 37 años y tres meses de prisión que enfrenta el exgobernador de Quintana Roo por delitos vinculados con el narcotráfico.

El Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, desechó el incidente presentado por su defensa, mediante el cual se buscaba modificar la duración de la sentencia impuesta.

Con esta resolución, se ratifica que al exmandatario estatal aún le queda por cumplir poco más de 13 años de prisión.

Si bien Mario Villanueva permanece bajo el beneficio de prisión domiciliaria en la ciudad de Chetumal debido a su estado de salud, la autoridad judicial precisó que la pena no ha sido extinguida, por lo que legalmente continúa vigente.

Incluso, el tribunal no descartó la posibilidad de que el exgobernador pueda ser reingresado a un penal federal en caso de que se modifiquen las condiciones jurídicas que actualmente le permiten permanecer en su domicilio.

De manera adicional, un amparo promovido posteriormente enfrenta el riesgo de ser desechado por no cumplir con diversos requisitos procesales, lo que apunta al eventual cierre definitivo del intento por reducir la condena.

Mario Villanueva Madrid gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999 y fue detenido en 2001. A más de dos décadas de su captura, su panorama legal permanece sin modificaciones sustanciales.