Extienden vigencia de Zona Libre de Chetumal hasta diciembre del 2026

CHETUMAL.- El Gobierno de México publicó un decreto mediante el cual se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la zona libre de Chetumal, con lo que se mantienen los estímulos fiscales y aduaneros para la capital de Quintana Roo y su región fronteriza.

La medida se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que plantea un crecimiento económico más equilibrado entre las regiones del país y el fortalecimiento de los mercados locales.

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo transitorio del instrumento original publicado el 13 de diciembre de 2020, evitando que los beneficios fiscales concluyan en 2025, como se tenía previsto inicialmente.

Con esta reforma, las empresas inscritas en el esquema de la zona libre podrán seguir importando determinadas mercancías sin el pago del Impuesto General de Importación, además de conservar los estímulos relacionados con el Derecho de Trámite Aduanero.

La ampliación de la vigencia genera un entorno propicio para atraer nuevas inversiones, impulsar el desarrollo económico de Chetumal, fortalecer su competitividad comercial y proteger las actividades vinculadas al comercio internacional, al tiempo que brinda certidumbre a comerciantes, empresarios e inversionistas que operan bajo este régimen especial.

Asimismo, la futura incorporación del tren de carga permitirá el traslado de mercancías desde Quintana Roo hacia distintos mercados turísticos y comerciales, lo que contribuirá a consolidar a Chetumal como un nodo estratégico para el desarrollo económico del sur del Estado.