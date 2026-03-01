Juzgado desecha amparo y deja vía libre a obra de la Sedena en Bacalar

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

BACALAR.- El Juzgado Primero de Distrito declaró el sobreseimiento del juicio de amparo 271/2025, promovido por las asociaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Santo (Dmas) y Proyecto Justicia Común (Projuc) contra la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a orillas de la laguna de Bacalar.

Para la juzgadora Eugenia Maritza Valencia Hernández el juicio de amparo quedó sin materia, y aunque en su notificación por estrados sintetizada no expone por qué, todo indica que la conclusión del juicio sin entrar en estudio del fondo del caso deriva de que previamente se había cancelado la suspensión definitiva contra la obra, por considerarse que Dmas no tenía interés legítimo para interponer la demanda.

La casa de descanso militar inclusive está casi terminada, pues inmediatamente después de se levantaron las suspensiones que pesaban sobre ella en noviembre, la Sedena reanudó las obras desde finales del año pasado, y casi al mismo tiempo que fue dictado el cierre de este juicio, los obreros estaban colando el techo del edificio.

El sobreseimiento se dio pese a que el Juzgado todavía estaba tramitando la realización de un peritaje en impacto ambiental después de haberse realizado una inspección judicial, pero había tardado en conseguir perito que lo realizara, porque no encontró en Chetumal y tuvo que conseguir una en otra región del estado.

Luego, la realización del peritaje no se concretó porque el Juzgado no estuvo de acuerdo con los honorarios, por lo que pidió aclaraciones, pero, mientras se esperaba la entrega de éstas, la jueza dio por finalizado el juicio por sobreseimiento, mediante audiencia celebrada el 6 de febrero.

El sobreseimiento del juicio no sorprende, pues se esperaba que el Juzgado Primero de Distrito aplicara el mismo criterio restrictivo que utilizó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito para revocar la suspensión definitiva que había obtenido Dmas y que había servido para detener la construcción desde junio del año pasado.

En esa sentencia, tomada en noviembre del 2025, el tribunal alegó que la asociación ambientalista no tenía interés legítimo para solicitar la suspensión, porque no tenía su domicilio en Bacalar y no acreditó actuar en representación de habitantes o personas de la comunidad.

Con el fin de este juicio ya son dos los que han terminado sin lograr su objetivo de detener la obra, siendo el primero el juicio presentado por ciudadanos de Bacalar, que se desistieron a los pocos días de su promoción.

Queda pendiente sólo un juicio de amparo, el que presentaron niñas, niños y adolescentes de Bacalar, pero al cual también ya le revocaron una suspensión provisional que tenía, al negárseles la suspensión definitiva.

En este caso, con la asesoría de la Defensoría Pública Federal, los menores de edad han presentado un recurso de revisión en busca de obtener la suspensión definitiva para que su juicio siga teniendo materia y no corra la misma suerte que el de Dmas.