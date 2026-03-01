Moreno defiende su trayectoria política y arremete contra presidenta de Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, respondió a las críticas lanzadas por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en torno a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia, Alcalde retó a los líderes de la oposición —entre ellos Moreno— a definir si están dispuestos a dejar de decidir directamente las listas de representación proporcional y permitir que sean los votantes o los candidatos mejor posicionados quienes integren esos espacios.

“Retamos a Jorge Romero, a Máynez, a Alito, concretamente a que respondan a eso”, apuntó.

En respuesta, Moreno defendió su trayectoria política y recordó que ha ocupado diversos cargos de elección popular, como senador, gobernador de Campeche y dirigente nacional del PRI, asegurando que en todos los casos fue electo mediante el voto ciudadano.

“En tu vida política nunca has estado en una boleta. Estás desesperada porque el país arde por culpa de la ineptitud criminal de MORENA”, respondió el líder priista.

La confrontación se da en el contexto de la discusión sobre la reforma electoral presentada recientemente ante el Congreso. Moreno reiteró sus reservas frente a la iniciativa y planteó que no puede respaldarse una propuesta que, a su juicio, pone en riesgo la democracia en México.