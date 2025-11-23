La Chambamanía de Estefanía Mercado llevó trámites y servicios gratuitos a La Guadalupana

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con una afluencia masiva y la presencia de todo el gabinete municipal, la presidenta Estefanía Mercado encabezó el sábado 22 la mega jornada “Chambamanía”, exitosa estrategia social de su administración, desplegada en la colonia La Guadalupana, donde llegó con trámites y servicios completamente gratuitos, atención directa a la ciudadanía y acciones de apoyo social.

“En Playa del Carmen gobernamos cerca de la gente y con resultados; ‘Chambamanía’ es la muestra de que estamos donde la ciudadanía nos necesita”, afirmó la alcaldesa.

Acompañada por el presidente honorario del DIF Municipal, Eduardo Asencio, recorrió los módulos de atención, donde se concentraron trámites y servicios municipales abiertos a la población.

“Este gobierno trabaja todos los días para resolver, para apoyar y para dar servicios dignos a las familias playenses; por eso traemos todas las dependencias al territorio, para que nadie se quede sin atención”, expresó Estefanía Mercado al dialogar con las familias.

Los servicios ofrecidos incluyeron afiliación a programas sociales, orientación sobre vivienda y regularización de la tierra, atención jurídica y sicológica, vacunación para perros y gatos, entrega de plantas gratuitas y orientación nutricional, entre otros.

Durante el recorrido, la presidenta municipal entregó apoyos alimentarios del programa “Playa llena, corazón contento”, coordinado por la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, sin acto protocolario y con acceso abierto al público. También, entregó colchones donados por el Tren Maya a familias que más lo necesitan.

Asimismo, atendió a decenas de familias en lo que llamó “El día del pueblo”, un espacio de audiencias públicas donde escuchó de manera directa las solicitudes e inquietudes de los habitantes de la zona.

“Aquí estamos para escuchar y para actuar; cada petición de la gente es una responsabilidad que asumimos con seriedad”, declaró Estefanía Mercado durante el encuentro ciudadano.

Antes de retirarse de La Guadalupana, aseguró que seguirá trabajando con su equipo para transformar cada colonia con obras, servicios y presencia permanente del gobierno municipal.

En la mega jornada participaron más de una docena de dependencias, entre ellas el DIF -con asistencia social, educación, salud mental, medicina general, atención a la mujer y prevención del embarazo adolescente-, así como Justicia Social, Ordenamiento Territorial, Tesorería, Medio Ambiente, Imjuve, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Secretaría de Salud, Inmujeres y Salud Municipal.