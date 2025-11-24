Perú violaría normas internacionales si irrumpe Embajada de México: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que si el gobierno de Perú avala la irrupción en la embajada de México en Lima se violarían todas las normas internacional, se cometería una irregularidad internacional que violaría las disposiciones relacionadas con el derecho de asilo. Por ello, se pronunció porque aún cuando haya diferencias, se opte por el diálogo para resolverlas.

Durante su conferencia, Sheinbaum se refirió a los amagos del presidente de facto peruano José Jerí de irrumpir en la embajada mexicana subrayando que el gobierno peruano determinó romper relaciones con México, a raíz de la decisión de su gobierno de otorgar el asilo a la ex jefa de ministros de Perú durante la gestión del depuesto presidente peruano Pedro Castillo, Betssy Chávez.

Recordó que la violación a la soberanía nacional ya ocurrió en su momento en Ecuador. Sin embargo, destacó que el derecho de asilo está reconocido y regulado internacionalmente con disposiciones claras que la regulan. Es un derecho dentro del marco de leyes internacionales, dijo.

