Playa del Carmen confirma su liderazgo en materia de protección civil

PLAYA DEL CARMEN.- Con el respaldo y la visión de la presidenta municipal Estefanía Mercado, Playa del Carmen concluyó con éxito el Congreso Nacional de Bomberos 2025, consolidándose como referente nacional en protección civil, prevención de riesgos y bienestar animal. El cierre del evento incluyó simulacros de alto nivel que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante toda la semana.

Durante cinco días, 600 elementos de cuerpos de emergencia, instructores y especialistas de distintos estados del país y del extranjero reforzaron sus capacidades en rescate, atención prehospitalaria, combate de incendios, rescate acuático y primeros auxilios para mascotas, consolidando la profesionalización y coordinación institucional en la atención a emergencias.

El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, destacó que este Congreso marca un hito para la ciudad y para México, al reunir a especialistas nacionales e internacionales en un espacio de aprendizaje y colaboración.

“Este Congreso no termina hoy. A partir de ahora, cada participante regresa con el compromiso de compartir lo aprendido, de seguir preparándose y de continuar sirviendo con pasión, disciplina y entrega”, expresó Darwin Covarrubias durante el acto de clausura.

Como parte de las actividades finales, el cuerpo de Bomberos de Tijuana realizó la entrega de cuatro Pet Kits para la atención de mascotas y animales en situación de emergencia, los cuales fueron destinados a cada una de las bases de bomberos de Playa del Carmen. Este equipo especializado representa un avance significativo para el municipio, al integrar por primera vez herramientas específicas para el rescate y cuidado animal en situaciones críticas.

La presidenta Estefanía Mercado ha impulsado la cultura de la prevención y la capacitación continua de los cuerpos de emergencia, con un enfoque integral que incluye la protección de los animales como parte de la atención a la comunidad en situaciones de riesgo.

En el evento estuvieron presentes el síndico municipal José Agustín Aguilar; el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera; y el Jefe de Gabinete, Arturo Castro; así como el subdirector operativo de Bomberos Tijuana, Pedro Perfecto; el Capitán Víctor Aguirre, de Los Ángeles, California; y el director de Bomberos de Playa del Carmen, Yivi Méndez, quienes reconocieron el esfuerzo conjunto que permitió la realización de este encuentro nacional.

El cierre del Congreso reafirmó el compromiso de Playa del Carmen con la profesionalización, la colaboración nacional e internacional y la atención efectiva de emergencias, dejando una huella histórica de servicio, unidad y aprendizaje.