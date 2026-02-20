La justicia social en Quintana Roo se convierte en políticas públicas para garantizar derechos: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, la gobernadora Mara Lezama destacó que en Quintana Roo “convertimos la justicia social en políticas públicas que garantizan educación, salud, alimentación adecuada, vivienda digna, trabajo bien remunerado, libertad de pensamiento y certeza jurídica”.

Cada 20 de febrero, la comunidad internacional conmemora esta fecha proclamada en 2007 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover sociedades más equitativas e inclusivas. En ese contexto, la Gobernadora subrayó que el desarrollo económico solo adquiere verdadero sentido cuando se traduce en igualdad de oportunidades, acceso efectivo a derechos y mejores condiciones de vida.

Recordó que el comercio internacional, la inversión y la tecnología impulsan el crecimiento de las naciones; sin embargo, enfatizó que su propósito debe ser generar empleo pleno, igualdad entre mujeres y hombres y acceso real al bienestar social.

Asimismo, señaló que la justicia social “se fortalece cuando se eliminan las barreras vinculadas al origen, la edad, la cultura, la discapacidad o la condición económica. Cada acción que amplía derechos construye paz, y cada política que equilibra oportunidades consolida la seguridad y la cohesión social”.

En este marco, Mara Lezama destacó que la Organización Internacional del Trabajo se sumó en 2008 a la conmemoración y estableció pilares fundamentales como el empleo digno, la protección social, el diálogo social y el respeto a los derechos laborales.

La Gobernadora afirmó que en Quintana Roo “la prosperidad compartida guía cada decisión y coloca a las personas en el centro de la transformación”. Reiteró que este gobierno humanista con corazón feminista avanza con determinación de hacer realidad la justicia social, para consolidar un estado más justo, incluyente, con bienestar y prosperidad compartida para todas y todos.