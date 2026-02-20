Los requisitos para mi libertad los cumplo: Mario Villanueva

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• “Yo siempre he dicho: no pido perdón ni gracia, sólo pido que se apeguen a la ley en mi caso”, aseguró el exgobernador de Quintana Roo 1993-1999.

• Reciclan nota del año pasado de un juez afín a la vieja Fiscalía para influir en los nuevos jueces y me nieguen la libertad a la que ya tengo derecho, afirma el exgobernador sobre información que volvió a circular en estos días.

“El Juez VI de Distrito de la Ciudad de México que lleva mi caso determinó el cómputo de mi estancia en la cárcel y estableció que en abril del año pasado (2025) cumplí con el requisito de haber compurgado la mitad de la sentencia, por lo que mi abogado presentó la petición al nuevo Juez (de los electos) de que convoque a Audiencia para emitir su sentencia respecto a la libertad condicionada y es un trámite que está pendiente” afirmó el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid desde su domicilio en el fraccionamiento Andara de Chetumal.

“Los requisitos para mi libertad los cumplo: primero, que no haya otra sentencia y no la hay; segundo, que yo tenga la capacidad de reinserción lo cual cumplo porque en la cárcel yo me dediqué a diversas actividades, me hice abogado, tengo título y cédula, hice trabajos de arte y artesanías, impartí clases de primaria, secundaria y de inglés, siempre estuve ocupado productivamente; tercero, que haya observado buena conducta lo cual se ha acreditado judicialmente en diversos momentos del proceso” completó.

En entrevista telefónica con SipseNoticias, a propósito de información recurrente que circula en medios y redes digitales, el ex mandatario 1993-1999 aclaró que “la información es la (misma) del año pasado” ya que la FGR de Alejandro Gertz Manero ha sido muy insistente en que yo permanezca en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) del estado de Morelos durante el resto de mi condena, en pocas palabras “quieren que me vaya a morir ahí”.

Consideró que este tipo de informaciones contienen falsedades quizá porque desconocen el caso, no quiero hablar mal de los medios -aclaró- por lo que ofreció elaborar una aclaración sobre su situación legal que se resume en que están pendientes las audiencias finales para determinar: uno, la Prisión domiciliaria y dos, la Libertad condicional.

CONFÍA EN LA NUEVA FGR

Ante la pregunta del conductor de SipseNoticias, el periodista Anwar Moguel, Villanueva Madrid expresó que hasta ahora no ve algún cambio en la nueva Fiscalía General de la República porque no le ha tocado actuar; “no veo que haya mala intención de Ernestina Godoy, quien ha mostrado actuar apegada a derecho”.

“Yo siempre he dicho: no pido perdón ni gracia, sólo pido que se apeguen a la ley en mi caso”, concluyó. Usted tiene la última palabra.