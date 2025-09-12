Marko Cortés dice que ‘ejecutaron’ a elementos de la Marina ‘para proteger a jefes del huachicol’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko Cortés, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que los dos marinos quienes murieron en los últimos días, fueron ejecutados para callar evidencia sobre los casos de huachicol en el país.

“Fueron ejecutados para proteger a los verdaderos jefes del huachicol en este país. Qué raro que ambos estaban involucrados directamente”, cuestionó desde el Senado.

El panista descartó el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez y dijo que es muy sospechosa esa situación, así como que ambos elementos de la Secretaría de Marina fallecieran en corto tiempo.

“Qué raro que el 8 de septiembre el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez se haya quitado la vida. Qué raro que el día de ayer el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga haya muerto en una práctica de tiro”, cuestionó Marko Cortés.

Antes, el también panista, Ricardo Anaya, exigió que se realicen las investigaciones correspondientes e incluso se cite a declarar al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de huachicol fiscal.

Ricardo Anaya calificó este caso como el “escándalo de corrupción más grande en la historia del país” debido a que están involucrados altos mandos de la Secretaría de Marina.

“Él nos dijo que siempre que había corrupción a gran escala, el presidente de la República estaba enterado, entonces, él tendrá que explicar cómo es que no estaba enterado de un escándalo de corrupción de este orden de magnitud”, expresó el senador.

Anaya recordó que AMLO aseguró en múltiples ocasiones que un presidente siempre se enteraba de los casos de corrupción, por lo que sería necesario conocer su explicación sobre este caso.

