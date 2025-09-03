Lanzan Café del Bienestar desde $35 pesos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Café del Bienestar ya es una realidad en México y sorprende por su precio accesible, incluso más barato que Don Baratón, además de que busca impulsar a pequeños productores del país.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, presentó este nuevo producto que estará disponible en tiendas Bienestar de todo el país.

El café será soluble y se venderá en tres presentaciones…

50 gramos: $35 pesos

90 gramos: $65 pesos

205 gramos: $110 pesos

De acuerdo con la secretaria, el 84% de la población prefiere café soluble, por lo que se optó por este formato.

Este proyecto nace para apoyar a pequeños productores e indígenas de Oaxaca, Puebla y Veracruz, quienes son los principales cultivadores del grano.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con este programa se asegura que la ganancia llegue directamente a las comunidades.

“La ganancia de este café va directo a las comunidades, se paga el costo de procesarlo y transportarlo, pero lo demás se queda en la montaña de Guerrero”, señaló.

La distribución se realizará en cuatro etapas. La primera iniciará en entidades del centro del país.

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Michoacán

Morelos

Tlaxcala

Próximamente, se ampliará a más Estados hasta cubrir todo el territorio nacional.

Fuente: El Financiero