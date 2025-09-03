Sheinbaum y gasolineros renuevan acuerdo para mantener a 24 pesos el litro

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del acuerdo para mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro.

A través de sus redes sociales, la mandataria agradeció a los empresarios del sector gasolinero del país por la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina, que entró en vigor el 1 de marzo de este año y que se revisaría, en una primera etapa, en agosto.

En la reunión estuvo presente Luz Elena González, secretaria de Energía, quien agradeció a los empresarios gasolineros por sumarse al bienestar del pueblo de México.

También asistió Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, quien resaltó el diálogo directo, oportuno e informado con las autoridades federal, Secretaría de Energía y reguladores.

El Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum detalló que para lograr este acuerdo se realizaron 82 mesas de trabajo con participantes del mercado e instituciones del sector para atender inquietudes y asegurar la continuidad de la estrategia.

“Derivado de estas acciones, más de 44 empresas, que representan el 70 por ciento del total de estaciones de servicio, se sumaron a la iniciativa”, se puede leer en el informe.

Como resultado de esta estrategia, de febrero a junio de 2025, el precio de la gasolina regular disminuyó en 2 por ciento, al pasar de 24.19 a 23.67 pesos por litro.

“Esta estrategia de contención permitió mantener los precios de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, protegiendo la economía de las familias y evitando aumentos abruptos”, señaló.

El acuerdo también prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá manteniendo estímulos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y que Profeco continuará monitoreando precios y transparencia en costos, entre otros puntos.

Además, todas las autoridades competentes del Gobierno de México se comprometieron a mantener de forma continua y permanente mesas de trabajo para el análisis de la regulación y normatividad técnica aplicable en materia de combustibles a fin de identificar las áreas de mejora.

Fuente: El Financiero