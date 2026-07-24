Gobierno de Estefanía Mercado fortalece la excelencia en el servicio público mediante la capacitación permanente

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado reafirma su compromiso con la profesionalización del servicio público al reconocer el esfuerzo y dedicación de las y los trabajadores del Ayuntamiento que concluyeron satisfactoriamente los cursos del Programa de Formación Continua, correspondientes al periodo enero-junio de 2026.

En representación de la Oficialía Mayor, Héctor Loeza destacó que la capacitación permanente es uno de los pilares para consolidar una administración pública eficiente, profesional y cercana a la ciudadanía.

“Las y los servidores públicos nunca debemos dejar de capacitarnos ni de desarrollar nuevas habilidades que fortalezcan nuestra carrera institucional y se traduzcan en mejores resultados para la población”, expresó.

Subrayó que la profesionalización del personal municipal forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Estefanía Mercado e incluida en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, mediante acciones orientadas a elevar la calidad de los servicios públicos, fortalecer la eficiencia administrativa y consolidar una gestión transparente y con resultados.

Durante la ceremonia, el subdirector de Capacitación, José Samuel Ordaz Ruiz, informó que en el primer semestre de 2026 un total de mil 535 servidoras y servidores públicos participaron en cursos, talleres y conferencias que integran el Programa de Formación Continua, lo que refleja el compromiso institucional con la mejora permanente y el desarrollo del capital humano.

Destacó que este esfuerzo ha sido posible gracias al respaldo de la Oficialía Mayor y a la visión de la presidenta municipal Estefanía Mercado de consolidar un gobierno preparado, eficiente y con personal altamente capacitado para brindar una atención de calidad a las y los playenses.

Entre las actividades impartidas destacan los cursos Aprendiendo sobre la Discapacidad, El Síndrome del Impostor e Información y Protección de Datos Personales, así como la conferencia magistral Atención y Conservación de Mamíferos Marinos en Quintana Roo, además de otros temas enfocados en fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades humanas del personal municipal.

José Samuel Ordaz Ruiz anunció que, en coordinación con el Órgano Interno de Control, durante el segundo semestre del año continuará el programa de capacitación en materia del Sistema Anticorrupción, con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad, la ética, la transparencia y la rendición de cuentas en todas las dependencias municipales.

Con estas acciones, el gobierno de Playa del Carmen refrenda su convicción de que la capacitación permanente es una herramienta estratégica para fortalecer la excelencia en el servicio público, elevar la calidad de la atención ciudadana y seguir construyendo una administración moderna, eficiente, humana y comprometida con el bienestar de las y los playenses.