Lenia Batres buscará la marca “Ministra del Pueblo” en juicio administrativo contra IMPI

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres iniciará una disputa legal contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para poder registrar la marca “Ministra del Pueblo”.

La semana pasada, el IMPI rechazó una impugnación presentada por Batres en abril, luego de que el Instituto negara en una primera instancia el registro de la marca debido a un “impedimento legal”.

De acuerdo con Batres Guadarrama, “se trata de una resolución arbitraria, injustificada y absolutamente ajena a las facultades del IMPI”.

El IMPI, en ambas ocasiones, argumentó que no podía conceder el registro de la marca debido a que “Ministra del Pueblo” puede confundirse con un cargo público.

“La denominación propuesta no puede ser objeto de derecho al uso exclusivo para su explotación; ya que prohibiría a los demás prestadores de los mismos servicios el señalar que quien los presta son personas que tienen la misma condición de ser MINISTROS o MINISTRAS y que fueron elegidos o provienen por una decisión del PUEBLO, es decir, se generaría una afectación indebida a los y las otras ocho integrantes de la SCJN”, señaló la resolución emitida por el IMPI, donde niegan la impugnación promovida por Batres Guadarrama.

La ministra, autodenominada “del pueblo”, intentó registrar la marca desde noviembre pasado, para las campañas y posterior elección judicial.

Ahora, tras la segunda negativa del IMPI, la ministra llevará el caso a tribunales, pues anunció que interpondrá un juicio contencioso administrativo en el Tribunal correspondiente.

Fuente: El Sol de México