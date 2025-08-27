Rescata la Marina a capitanes cozumeleños extraviados en altamar

Comparte esta Noticia

ISLA MUJERES.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que localizaron la embarcación tipo yate (Regal 33 OBX), de nombre “Chuleta”, y a sus dos tripulantes, los capitanes Jorge Aragón y Ricardo Argáez Jiménez, originarios de Cozumel, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras zarpar el 21 de agosto del puerto de Key West, Florida, Estados Unidos, con destino a Isla Mujeres.

La dependencia señaló que los navales realizaron un despliegue operativo que comprendió en una aeronave, la cual realizó patrones de búsqueda aérea. También fueron empleadas estrategias para mantener el mayor tiempo posible la operación en vuelo, y así garantizar la permanencia en el área de búsqueda.

Además se utilizaron embarcaciones tipo Interceptora y tipo Defender, de la Estación de Búsqueda y Rescate de Isla Mujeres.

Entrevistados, los capitanes informaron que habían zarpado desde Key West, en Florida, el miércoles pasado, para traer una embarcación Regal de dos motores a Cozumel. Sin embargo, se quedaron sin combustible cuando ya estaban muy cerca de la isla. Como consecuencia, se fueron a la deriva por cerca de 220 mil millas, hasta que un carguero los halló y reportó el hecho a la Secretaría de Marina, que finalmente los puso a salvo.

Desde el viernes, familiares dieron aviso de la desaparición de esta dupla de capitanes, por lo que, desde el fin de semana pasado, autoridades de México y de Estados Unidos iniciaron una búsqueda por mar y cielo, a lo que se sumó los esfuerzos de voluntarios.

