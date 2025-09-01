Levantan bloqueo del acceso norte a Tulum tras 10 horas de protesta contra el Parque del Jaguar

Comparte esta Noticia

TULUM.- Luego de mantenerse por 10 horas bloqueada la circulación entre Playa del Carmen y Tulum, en dirección a Chetumal, justo en la desviación al Parque Nacional del Jaguar, a las 9 de la noche del domingo fue reabierta la circulación.

Se estableció que hoy lunes habrá reunión a las 3 de la tarde en el ayuntamiento de Tulum, entre representantes de los Gobiernos federal, estatal y municipal y los manifestantes.

Los inconformes, entre comerciantes, artesanos y prestadores de servicios locales elevaron su exigencia a la destitución como Coronel Fortino Aquino, administrador del parque, a quien responsabilizan de las medidas que afectan al turismo y a la economía local.

Entre consignas como “¡Playas libres!”, los manifestantes acusaron que el modelo de operación y cobros del Parque del Jaguar ha reducido la llegada de visitantes y, en consecuencia, mermado sus ingresos.

“La gente viene a nuestras playas, cenotes y ruinas, no a pagar un parque que no nos deja beneficios”, señalaron.

La movilización, anunciada días atrás, tuvo como objetivo exigir la suspensión inmediata de los cobros que califican como “injustos y excluyentes”, asegurando que el turismo es el motor económico que sostiene a miles de familias locales y que no debe ser controlado por intereses privados.

Además del acceso libre a las playas, el movimiento también exige transparencia y rendición de cuentas al gobierno municipal de Tulum, En los próximos días se prevén nuevas movilizaciones para exigir servicios públicos dignos, así como el esclarecimiento del manejo de recursos y decisiones del alcalde.

El bloqueo mantuvo cerrada la principal vía de acceso a la zona arqueológica y amenazó con extenderse a otros puntos, mientras no existía respuesta clara de las autoridades y de la empresa administradora.

