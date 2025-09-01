Asume nuevo TSJE: Reeligen a Heyden Cebada como presidente

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En los primeros minutos de este lunes 1 de septiembre, el Poder Judicial del Estado abrió una nueva etapa con la elección de Heyden José Cebada Rivas como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, designación que obtuvo por unanimidad en sesión solemne del Pleno.

El acto tuvo lugar inmediatamente después de la instalación de los nuevos magistrados y la toma de protesta de las 116 personas juzgadoras ante el Congreso local, marcando así el arranque formal del nuevo periodo judicial en Quintana Roo.

La votación interna, realizada en la sede principal del Tribunal en Chetumal, reunió a los nueve magistrados que integran la actual conformación del órgano superior de justicia. El consenso alcanzado en torno a Cebada Rivas envía una señal de unidad al interior del Poder Judicial y lo coloca al frente de una responsabilidad de cuatro años, en un contexto donde la independencia judicial y la confianza ciudadana se perfilan como los principales desafíos.

La votación se realizó tras la instalación de los nuevos magistrados, en un proceso interno donde los 10 integrantes de la nueva conformación del Tribunal Superior refrendaron su confianza en Cebada Rivas para continuar al frente del máximo órgano de justicia en el estado.

En la misma sesión, se definió la duración en el cargo de los magistrados recién designados:

14 años:

• Elena Esmeralda González Flores

• Omar Yael Landeros Rosado

• Teresa de Jesús Villa Velasco

• José Raúl Galán Muedano

11 años:

• Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz

• Fabián Azael Gamboa Song

• Wendy Fabiola Barrera Ucán

8 años:

• Landy Beatriz Blanco Lizama

• José de la Peña Ruiz de Chávez

Asimismo, integra el Pleno la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal, quien fue ratificada por decreto de la reforma judicial para continuar en su magistratura por un periodo adicional de 8 años.

Integración de Salas del Tribunal Superior de Justicia:

Las Salas del Tribunal Superior de Justicia quedaron conformadas de la siguiente manera: Primera Sala, con competencia en materias Civil, Mercantil y Familiar, magistrada Landy Beatriz Blanco Lizama; Segunda Sala con competencia en el Sistema Penal Oral, magistrada Wendy Fabiola Barrera Ucán; Tercera Sala, con competencia en el Sistema Penal Oral, magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal; Cuarta Sala, con competencia en materias Civil, Mercantil y Familiar, magistrada Elena Esmeralda González Flores.

Quinta Sala, con competencia en materias Civil, Mercantil y Familiar, magistrado Fabián Azael Gamboa Song; Sexta Sala, con competencia en materias Civil, Mercantil y Familiar; magistrado José Raúl Galán Muedano; Séptima Sala, con competencia en materia Penal en el Sistema Tradicional, magistrado José de la Peña Ruiz de Chávez; Octava sala, con competencia en el Sistema Penal Oral, magistrado Omar Yael Landeros Rosado.

Novena Sala, con competencia en el Sistema Penal Oral, magistrada Teresa de Jesús Villa Velasco; Décima Sala, con competencia en materias Civil, Mercantil y Familiar, magistrada Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz. Mientras que la Sala Constitucional quedó integrada por: Ana Mercedes Castillo Carvajal, Teresa de Jesús Villa Velasco y Omar Yael Landeros Rosado.

El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Quintana Roo quedó conformado por las ministras Elizabeth Moreno Rejón y Nelsy Trejo Puc, y el ministro Marco Antonio Torre Constantino. También rindieron protesta un total de 105 juezas y jueces electos, de diferentes materias.