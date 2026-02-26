Lidera Quintana Roo crecimiento migratorio y expansión de vivienda en el país

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Quintana Roo se mantiene como la entidad con mayor dinamismo demográfico del país, al encabezar el crecimiento migratorio nacional con una tasa anual de 6.8 por ciento y registrar también el primer lugar en expansión de vivienda, con un aumento del 11.6 por ciento, informó Miguel Ángel Lemus, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

El representante del sector señaló que este comportamiento está respaldado por una significativa derrama económica durante 2025, estimada en 39 mil millones de dólares. De ese monto, 20 mil millones provinieron del turismo; 6 mil millones de la construcción de vivienda; 7 mil millones de proyectos de infraestructura y otros 6 mil millones de parques turísticos.

Destacó que este crecimiento ocurre en una entidad cuya superficie urbanizada continúa siendo limitada frente a su amplia riqueza natural. No obstante, recalcó que el principal desafío es lograr un equilibrio entre el desarrollo inmobiliario y la preservación ambiental, mediante proyectos que integren criterios de sustentabilidad.

Actualmente, el estado concentra más de 531 desarrollos inmobiliarios en operación, que en conjunto suman alrededor de 27 mil 800 unidades habitacionales en distintos segmentos del mercado. Con una absorción promedio mensual de 1.2 unidades por proyecto, se calcula que el inventario disponible podría colocarse en aproximadamente tres años y medio.