Llevan a la FGR caso de hijo de Ebrard en embajada de México

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CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal del Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido.

De acuerdo con el comunicado emitido por la bancada panista el 20 de abril de 2026, la acción legal señala al excanciller Marcelo Ebrard Casaubon y a la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena, así como a quienes resulten responsables, por posibles delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y encubrimiento.

La denuncia surge luego de que el propio Ebrard reconociera, durante una conferencia el pasado 16 de abril, que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, residió en la sede diplomática en Londres durante 2021, cuando él se desempeñaba como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además del recurso penal, el PAN informó que también presentó una denuncia por posibles faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En esta instancia se busca investigar presuntas conductas relacionadas con abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

El partido solicitó a la FGR la comparecencia de los involucrados, así como requerir información a la SRE y recabar bitácoras y registros administrativos de la embajada en Londres para esclarecer los hechos.